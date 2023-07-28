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中國影響力擴張！解放軍將在「亞洲、非洲」建海軍基地　8處入列

▲▼中國協助柬埔寨在雲壤興建海軍基地，雙方皆否認解放軍在該地駐軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國協助柬埔寨在雲壤興建海軍基地，雙方皆否認解放軍在該地駐軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國近年來不斷擴張軍事力量在全球的影響力，其野心受到美國和其他西方國家關注，而有一項分析發現，中國配合著「一帶一路」的推行，解放軍很有可能在未來2至5年內，在亞洲和非洲等地建立海軍的8個據點基地，其中非洲就占了4個，其目的是在美國含其他西方國家的制裁下，保護航線、蒐集情報。

根據《衛報》，美國威廉瑪麗全球研究所旗下的國際發展研究智庫「AidData」於26日發表一項分析報告，指出考量到中國和東道國（駐在國）政府的關係是否牢固、現有基礎設施的戰略價值、中國國有銀行向港口項目發放的開發融資金額，未來2至5年內中國海軍最有可能在亞洲和非洲擴張成立8個海外基地。

其中，斯里蘭卡的漢班托塔（Hambantota）、赤道幾內亞（非洲）的巴塔（Bata）、巴基斯坦的瓜達爾（Gwadar）是中國海軍最有可能擴張至海外建立基地的3個據點。

隨著美中之間的競爭升溫，北京當局正全面追趕華府在海外的海上軍事影響力，儘管台灣、南海（南中國海）對於中國而言才是展現海上實力野心最為迫切的所在，但作者在分析中指出，在台灣和南海的上述行動「完全可以從中國大陸和其海軍基地」進行，因此配合著一帶一路倡議的實現，可以協助海軍在更遠的地方建立軍事基地、保持航線暢通。

分析直接引用斯里蘭卡為例，斯里蘭卡經常被視為陷入中國「債務陷阱外交」的一個例子，因為斯里蘭卡政府2017年難以償還海外債務後，一間中國公司接管了該國漢班托塔港長達99年的租約。

雪梨大學美國研究中心研究員赫辛格（Blake Herzinger）指出，「儘管在多數情況下，這些海外港口投資不太可能成為中國解放軍的正式基地，但對（北京當局）而言，擁有友好的地點其實是有用的，因為可以協助解放軍海軍在全球各地尋求補給維修」。

另外，美國衛星影像公司BlackSky發佈柬埔寨的衛星影像，美國政府合理懷疑，北京當局正協助金邊當局在柬埔寨雲壤（Ream）海軍基地擴建設施，以增強解放軍在當地的存在，該基地是中國協助下建造，但北京、金邊當局皆否認解放軍在該地駐紮。

防務專家分析，一旦中國解放軍海軍在雲壤建立軍事基地，將為中國帶來重大戰略利利，包括允許解放軍進出暹羅灣。

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