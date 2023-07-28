看YouTube學野外求生！　美一家3口「木乃伊化」陳屍帳篷

▲ 甘尼森小鎮附近的金溪營地。（圖／翻攝自The Dyrt）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州一處偏遠營地發生悲劇，一對姊妹及一名14歲男童被發現陳屍帳篷附近，遺體已經木乃伊化，恐怕去年冬天就已死亡。家屬透露，他們因對疫情與世界感到厭倦，去年夏天決定離群索居，靠著看YouTube學來的野外知識求生，沒想到不幸喪生。

綜合《每日郵報》等外媒，41歲女子克莉絲汀（Christine Vance）、42歲女子麗貝卡（Rebecca Vance）和麗貝卡14歲兒子的遺體於本月稍早尋獲，地點在甘尼森國家森林（Gunnison National Forest）內一處營地約300公尺外的帳篷。

一名健行者7月9日在金溪營地（Gold Creek Campground）不遠處一頂帳篷外發現第一具遺體，趕緊報案，警方趕抵後又在帳篷內找到二具遺體，一旁可見空的食品罐頭、書本和廁所，現場唯一發現的食物則是一包泡麵。

甘尼森郡（Gunnison）驗屍官巴恩斯（Michael Barnes）24日說明，遺體有營養不良跡象，已經腐爛，且部分出現木乃伊化，死因尚未確定，但可能死於飢餓、失溫或試圖生火取暖造成的一氧化碳中毒。

據家屬說法，麗貝卡和克莉絲汀姊妹近年來「對世界的現況感到沮喪」，因此決定遠離塵世，來到偏遠地區。麗貝卡認為這麼做可以保護兒子，讓他「遠離傳染病、新聞和政治」，克莉絲汀也決定加入，不顧家人勸阻，去年夏天開始過著與世隔絕的生活。

麗貝卡的繼姊妹賈拉（Trevala Jara）提到，3名死者過去都沒有野外生存的經驗，主要靠YouTube和網路查到的知識及友人提供的建議求生，因此希望藉這起悲劇呼籲大眾，選擇類似生活方式前應三思而後行，不要貿然離群而居，「我知道這世界很可怕，但不要讓恐懼、懷疑和這一切吞噬你。」