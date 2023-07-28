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金正恩出席戰勝節閱兵！新款無人機飛行亮相　中俄代表前狂秀肌肉

▲▼北韓領導人金正恩27日晚間出席戰勝節閱兵，俄國國防部長蕭依古、中國代表李鴻忠分別站在左右兩側。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩27日晚間出席戰勝節閱兵，俄國國防部長蕭依古、中國代表李鴻忠分別站在左右兩側。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（27） 日在平壤舉行「戰勝節」70周年閱兵儀式，由該國最高領導人金正恩出席，兩旁分別站著俄羅斯國防部長蕭依古、中國代表團團長李鴻忠，而新型固態燃料洲際飛彈（ICBM）火星-18型、火星-17型，以及北韓仿照美國設計所研發的無人偵察機陸續登場，顯示俄烏戰爭後朝、中、俄三國愈加緊密的關係。

根據南韓《韓聯社》，北韓官媒《朝中社》在今（28）日報導指出，戰勝節70周年閱兵儀式27日晚間在平壤金日成廣場舉行，蕭依古、中國中共中央政治局委員李鴻忠分別站在金正恩的左右兩側，當飛彈總局第2紅旗中隊引領新型ICBM火星-18型經過閱兵隊列時，蕭依古、金正恩對著台下飛彈舉手敬禮。

▼金正恩、蕭依古對著閱兵隊列的導彈部隊舉手敬禮。（圖／路透）

▲▼金正恩、蕭依古對著閱兵隊列的導彈部隊舉手敬禮。（圖／路透）

▲▼金正恩和俄國國防部長蕭依古在閱兵主席台上交談。（圖／路透）

▲金正恩和俄國國防部長蕭依古在閱兵主席台上交談。（圖／路透）

蕭依古、李鴻忠在閱兵主席台上見證著代表北韓核武最強威脅的火星-18、17型，其實內含金正恩深謀遠慮的極高算計。

分析指出，透過此舉不但能夠展現出北韓、俄羅斯、中國日漸緊密的同盟關係，和美國、日本、南韓以及其他西方同盟的民主陣營國家分庭抗禮，形成「新冷戰」局面，同時也能夠向全球證實，俄羅斯和中國正在默許、甚至縱容北韓研發核武與導彈，而每當聯合國安理會要討論北韓制裁等相關議題時，俄羅斯和中國總是出手干預。

此次金正恩並未直接上台發表演說，因此演說改由北韓國防相姜順南（又譯強純男）發表，「70年前誓死捍衛美帝（美國）和其附屬追隨勢力的武力侵略，獲取偉大的勝利，如今萬歲喊聲響徹整座金日成廣場，在廣場上舉行戰勝節慶祝閱兵儀式，是我共和國（指北韓）武裝力量極高的榮譽、是朝鮮全國的盛事。」

▼包括ICBM火星-18、17等各種導彈在閱兵儀式上亮相。（圖／路透）

▲▼包括ICBM火星-18、17等各種導彈在閱兵儀式上亮相。（圖／路透）

▲▼包括ICBM火星-18、17等各種導彈在閱兵儀式上亮相。（圖／路透）

▲▼包括ICBM火星-18、17等各種導彈在閱兵儀式上亮相。（圖／路透）

北韓《朝中社》在報導指出，ICBM火星-18型（固態燃料）、火星17型（液態燃料）是遏制敵對勢力發起反共和國核武戰爭威脅與侵略行為的壓倒性手段，能夠守護國家安全，是國家戰略武力的強力核心。

閱兵儀式上還出現北韓最新研發的戰略無人偵察機、多功能攻擊型無人機所引領的飛行秀，報導稱兩款無人機已經部署在北韓空軍，其外觀激似美國RQ-4全球鷹偵察機、M-9收割者武裝無人機，2款無人機曾於26日的北韓武裝裝備展示會－2023首度亮相，當時金正恩甚至親自向身旁的蕭依古一一介紹。

▲▼北韓出動最新研發的無人機參加飛行秀。（圖／路透）

▲▼北韓出動最新研發的無人機參加飛行秀。（圖／路透）

▲▼北韓出動最新研發的無人機參加飛行秀。（圖／路透）

另外，北韓此次閱兵儀式上，除了公開火星-18、17型，以及新研發的無人機，並未公開其他新型武器，而先前曾經出席閱兵儀式的金正恩妻子李雪主、二女兒金主愛，此次並未在戰勝節閱兵上亮相。

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