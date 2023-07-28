剛過完結婚紀念日…夫狂刺妻171刀　他還悠哉洗澡看完電視才報警

▲米哈伊因不滿妻子叫他戒酒，動怒狂刺她171刀當場死亡。（圖／翻攝自推特／@tvpsouthandvale）



圖文／CTWANT

由於妻子稱「他們的婚姻真的結束了」，英國一名男子狠心狂捅了她171刀，導致臥室至走廊到處血跡斑斑，而丈夫還先洗了個澡，並坐在客廳沙發看電視，之後才打電話報警自首「嗨，我想我殺了妻子」。而在今年6月27日，該犯嫌被判處了無期徒刑（Life imprisonment）。

根據《每日郵報》（Daily Mail）的報導，事發之前，29歲的米哈伊（Mihai Hurmuz-Irimia）剛與妻子凱蒂（Katie Hurmuz-Irimia）旅行回家，但妻子對他的酗酒行為相當不滿，更稱「毀了他們的假期」，並告訴他「他們的婚姻真的結束了」。而在數天後，2022年8月30日，米哈伊在家突然持刀狂刺凱蒂，並在悠哉洗澡、看電視過後報警，但他的自首言論卻相當奇怪。

從警方於法庭上公布的20分鐘錄音裡，米哈伊先是稱「嗨，我想我殺了我的妻子」、「我刺傷了她…到處都是」，隨後卻又說「我需要被鎖起來，我瘋了，我的頭腦告訴我要做點什麼，我做到了」。而警方抵達現場後發現，當事人家中一片狼藉，從襲擊開始的臥室至走廊都有大量血跡，而凱蒂的屍體則面朝下倒在地上，並在浴室發現了米哈伊沾滿血的平角內褲。

報導指出，米哈伊幾年前就因涉嫌用武器威脅妻子而被逮捕，還曾食用過古柯鹼，而在出庭時，他表示自己對妻子讓他戒酒的行為感到不滿，更聲稱自己患有情緒不穩定的人格障礙，想藉此獲判減刑。

對此，檢察官則直言「這是一起謀殺婦女的案件，被告對此負有全責，他（米哈伊）卻試圖透過撒謊或拒絕陳述事實來掩蓋真相」。最終，米哈伊被判處了無期徒刑。

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