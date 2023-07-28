為拍瀑布慘跌！他站岩石腳一滑「瞬間被沖走」　朋友錄下最後身影

▲印度23歲男子拍照滑倒，消失在湍急水流中。（圖／翻攝自推特／@WazBLR）

記者張寧倢／綜合外電報導

拍攝壯觀自然景象若不顧安全，恐賠上性命。印度一名23歲男子日前到山中瀑布遊玩，他爬到一顆大岩石上擺出帥氣姿勢，結果突然腳滑了下，整個人跌進湍急水流中，瞬間被沖走，至今仍下落不明。朋友原本要幫忙錄影，卻意外拍下了他遇難的一幕。

23 year old Sharath Kumar slipped and unfortunately drowned in a waterfall in Karnataka's Udupi while making an Instagram reel.



Make reels, make memories and have fun but please be extremely careful in places like these. pic.twitter.com/2uQkow3bVz — Waseem ವಸೀಮ್ وسیم (@WazBLR) July 24, 2023

根據印度快報等外媒報導，23歲的庫瑪爾（Sharath Kumar）來自印度卡納塔卡邦的希莫加縣（Shivamogga），他23日下午和朋友到一處名為Arasinagundi的瀑布遊玩，他站在溪流旁的一塊大岩石上，一邊看著瀑布傾瀉而下，一邊背對著鏡頭擺出姿勢，而朋友們則負責幫他拍攝影片。

不料岩石太過潮濕，庫瑪爾突然腳一滑，整個人跌進溪裡，強勁水流瞬間將他帶走，儘管朋友們對著溪流大喊，他卻完全沒有回應，影片中再也沒看見他的身影。搜救隊事發後持續進行搜索，但庫瑪爾至今仍然下落不明，他的家屬已經抵達當地警局報案，但報導指出，庫瑪爾恐怕已經凶多吉少。

此前，距離庫瑪爾失蹤地點約6公里外的村莊Kollur因為遭遇暴雨，發生了山崩與洪水災情，許多電線桿因此倒塌，電力供應受到嚴重影響，河岸附近低窪地區的居民們也在過去幾天撤離並被重新安置於他處。