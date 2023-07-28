超正檢察官10年前「宅男樣」照片公開　直喊：真的不想面對

▲陳漢章10年前男裝照。（圖／翻攝自IG／prosecutorlakulaku）



記者崔子柔／綜合報導

新北地檢署43歲的檢察官陳漢章日前爆紅，因為開設IG「檢察官RAKU的OOTD」分享女裝穿搭，吸引廣大網友稱讚。他昨（27）日突然PO出自己10年前的照片，「看到對照圖，是不是很激勵各位」。

陳漢章昨日在IG發出現在和10年前模樣的對照圖，10年前他還留著男生頭、打扮隨興，皮膚略有泛紅，體重明顯比現在多出不少，而現在的她有著一頭柔順長髮、皮膚光滑，細心打扮妝容和造型。

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▲陳漢章10年前男裝照。（圖／翻攝自IG／prosecutorlakulaku）



陳漢章表示，「我是真的很不想面對10年前的自己啦，不過這畢竟就是我活過的痕跡，也沒什麼好隱藏的」，並用自己的改變來鼓勵各位，「是不是突然覺得自己也有很多可能性？連我都可以，妳也一定可以！」

陳漢章也說，這張照片他只會留2天，「因為我實在不想一直看到我以前的樣子」，不過他也很好奇大家的看法，會開放留言2天。不少網友就回應，「10年前的檢座完全大翻車（有宅男感）10年後的檢座美到讓人想跟隨的自律感」、「本來想泡個泡麵，看完我直接打消念頭…謝謝檢座」、「男裝，溫潤如玉。女裝，邪魅嬌艷。都是好好看的人」、「我真的佩服你如何突破男女體型上的差異，你的腿、肩膀、手臂、手指，身體線條完全像女性很柔和，皮膚也沒什麼毛孔！好強喔」、「你現在的整體，比我們一般女生還要漂亮，我真的要好好的檢討啊」。

▼陳漢章在IG分享穿搭，廣受好評。（圖／翻攝自IG／prosecutorlakulaku）

