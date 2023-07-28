老公狂要求3P　欣西亞教1招試水溫！3點警告「別被反客為主」

▲欣西亞分享對3P的看法。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）



記者崔子柔／綜合報導

兩性專家欣西亞經常暢聊性愛話題，有著「性愛教官」的封號，近日一名網友詢問她「老公一直想3P怎麼辦」，她則說如果願意嘗試，可以先從「邊看A片邊做愛」試水溫，並分享如果真的要進行3P，有3個重點需注意。

欣西亞昨（27）日在臉書發文表示，如果老公開口說想3P，這表示他對妳有基礎的信任跟安全感，「願意把心底最深層的秘密告訴妳」，尤其是他想將性幻想付諸實踐，而且是希望老婆一起，「身為另一半，怎麼說都有點榮幸，是吧？」

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欣西亞提到，如果心中有疑慮或覺得不妥，那自然不需要答應老公的要求，但倘若內心有些動搖，可以從「邊看A片邊做愛」開始模擬，想像女優是加入戰局的第三者，「搞不好妳變得更high，搞不好老公因為太過分心而不舉」，先從這種方式試水溫。





欣西亞提醒，如果2人都同意嘗試3P，有3個重點要注意，「確保妳不至於玩到被反客為主」，包括：

1.第三人不要找熟人，可以的話付錢找職人最恰當

免錢的最貴，建議抓個預算找專業的來服務，不但能避免尷尬也更容易進入狀況。

2.要討論第三人是男生或女生

如果老公要求第三人是女生，那妳也可以設定一次「男男女」的3P，一人一次才公平。

3.全程使用保險套

無論是預防性病或避免搞出人命，保險套永遠是你們3P的保命符。

欣西亞最後補充，3P的重點是要彼此都得到享受和歡愉，但有需要承擔的風險，性病或許能用保險套hold住，「兩人的親密關係就難保證不受衝擊，值不值得為了嘗新而撼動感情的基礎，就看你們玩不玩得起了。」