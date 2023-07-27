新加坡將處決「20年來首位女囚」　她涉販運30克海洛因被判死

▲新加坡監獄管理局。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡將於28日處決一名販運30克海洛因的女性囚犯，這也是該國近20年來執行死刑的首位女囚。

根據《衛報》報導，現年45歲的新加坡公民迪加瑪尼（Saridewi Djamani）在2018年因販運30公克的海洛因而被判處死刑，當局宣布將於27日執行。她將成為新加坡20年來首位遭處決的女性囚犯，上一位是在2004年被以絞刑的36歲美髮師嚴美芳（Yen May Woen），當時她的罪名同樣是販毒。

新加坡是全世界擁有最嚴厲禁毒法案的國家之一，只要販運超過15克海洛因或500克大麻，就可以被判處死刑。事實上，迪加瑪尼是新加坡在過去3天內被處刑的第2名死囚，56歲男子胡賽因（Mohd Aziz bin Hussain）被控於2017年販運約50克海洛因，同樣於2018年被判死刑，並在26日伏法。

反對死刑的記者兼活動人士韓俐穎（Kirsten Han）表示，面臨死刑判決的囚犯一旦用完所有上訴選擇後，收到行刑通知只是時間早晚的問題，「大多數的死囚來自邊緣或弱勢群體，但當局對此無動於衷，這些人被當局視為可有可無的人，這不是新加坡人該引以為傲的事情。」

新加坡政府堅信，死刑對毒品犯罪能達到有效的威懾作用，且有高達近8成的民眾也支持販運大量毒品者應判處死刑。據統計，新加坡的死刑執行因新冠疫情中斷兩年，而自恢復以來已經有13人被處以絞刑。