大阪飆39.8度高溫「史上最熱」！　破日本觀測史46年紀錄

▲日本的災害級高溫將會持續到8月初。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本全國各地27日陸續傳出災害級的高溫，環境省與氣象廳也對35個地區發出中暑警戒。而大阪府枚方市稍早則出現39.8度高溫，創下全日本2023年最高氣溫紀錄，同時也是該地區觀測史上的最高氣溫。

根據《讀賣電視台》報導，受到高氣壓籠罩影響，日本近畿地區連日出現災害級高溫，而大阪府枚方市更在27日下午1時50分觀測到39.8度，直逼40度，而這也是日本氣象史1977年開始觀測以來，大阪府枚方市的最高氣溫。

▲大阪府枚方市出現觀測史上最高溫。（圖／達志影像／美聯社）



大阪府豐中市與京都府京都市27日下午也分別出現39度、38.8度高溫；愛知縣愛西市39.3度、岐阜市39.1度、埼玉縣鳩山町39度。消防廳也表示，由於連日的高溫，近1周內因中暑而送醫治療的患者是2022年同期的2倍之多。兵庫縣26日就有一名79歲婦人出門買菜後，被人發現昏倒在路邊，送院搶救後仍不治身亡，由於出現脫水症狀，初步判定是中暑導致的死亡。

另一方面，氣象廳指出，直到下周全國各地仍會持續出現高溫，因此應該盡量避免戶外活動。環境省與氣象廳27日對北海道十勝地區、茨城縣、埼玉縣、東京都小笠原群島、千葉縣、山梨縣、靜岡縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、新瀉縣、富山縣、石川縣、福井縣、滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、和歌山縣、岡山縣、廣島縣、島根縣、鳥取縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣、山口縣、福岡縣、大分縣、長崎縣、佐賀縣、熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣等35個都道府縣發布中暑警戒。