瓦格納「移駐白俄羅斯」局勢升溫！　波蘭、烏克蘭邊境增兵

▲瓦格納與白俄羅斯安全部隊進行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

6月在俄羅斯發動短暫起義的傭兵組織瓦格納目前已經將總部遷往白俄羅斯，然而此舉卻也導致烏克蘭北部邊境的緊張局勢升溫，使得烏克蘭與波蘭紛紛加強當地的維安與防禦，以免出現新的軍事襲擊。

根據《華盛頓郵報》報導，瓦格納發動短暫起義後，在白俄羅斯的協調下，戲劇性地與俄國當局達成協議。隨後普丁要求瓦格納士兵改與俄羅斯國防部簽約，因為俄國當局不存在民間軍事組織的相關法律，不願服從的普里格津只好將據點轉往白俄羅斯。

▲瓦格納將總部轉往白俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



此舉則讓烏克蘭總統澤倫斯基不敢大意，立刻下令指示軍隊與國家安全部隊加強在北部邊境的防禦。掌控烏克蘭武裝部隊「北方軍隊」作戰指揮權的烏克蘭將軍那耶夫（Serhiy Nayev）表示，烏克蘭國家邊境局已在邊境增派人力，而軍方也投入更多的反坦克與防空系統。

他指出，烏軍在地雷密布的邊境地區埋設更多炸藥，並且在最近幾天炸毀了基輔通往白俄羅斯一條高速公路的部分路段，他對烏克蘭的保護措施有信心。不過烏軍的加強戒備，也讓住在邊境的烏克蘭居民焦慮不已。

波蘭國防部在推特指出，由於瓦格納首領普里格津抵達白俄羅斯，並且讓傭兵部隊與白俄羅斯安全部隊進行聯合軍演，因此波蘭已經加強東部邊境的防禦。

▲白俄羅斯總統盧卡申科（左）、俄羅斯總統普丁（右）。（圖／達志影像／美聯社）



對此，克里姆林宮則強調，普丁上周警告稱，任何對白俄羅斯的「侵略」，都會被視為對俄羅斯的攻擊，莫斯科當局將會動用一切可用資源進行報復。

烏軍將軍那耶夫直言，「烏克蘭軍方甚至允許了一個可能性，就是普丁可能會授權動用戰術核武，儘管這個可能性微乎其微。」