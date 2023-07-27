實體書店又-1！金石堂新竹店8／6熄燈　網嘆：四大天王沒了

▲新竹金石堂發出公告，宣布8/6結束營業。 （圖／翻攝自新竹金石堂臉書）

圖文／CTWANT

書市近年持續萎縮，實體書店早已吹起熄燈號角，現在處在新竹市書店一級戰區之中的金石堂新竹店，今天（27日）對外宣布，將在8/6熄燈結束營業，新竹當地知名的實體書店又少了一間，讓不少在地人十分感慨，直嘆「想當初站前金石堂、護城河誠品，外加古今集成、展書堂四天王」，現在的書店回憶，都已漸漸消失。

金石堂新竹店發出公告對外表示，因租約到期，新竹金石堂將營業到8月6日，就會正式結束營業。店家並感慨的發文表示，謝謝所有曾經來過金石堂新竹店的朋友，「實體書店真的越來越少了，會不會有一天，它消失了？而書店帶給我們的回憶是什麼呢？實體書店需要你的支持，就算資訊如何的進步，能在一個你喜歡的書店，細細的品味一本你喜歡的書，是一件很幸福的事。」

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不少在地網友看了都十分難過，有人就回憶，「以前高中補習的時候，結束都去金石堂看書等爸媽來接」、「想當年誠品，古今集成和金石堂在火車站前屹立不搖，還是學生的我在那裏度過了多少課後的時光，後來一家家收起來」，令人感到唏噓不已。

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