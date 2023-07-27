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看起來像「一袋彈珠」長頭上　醫切開女15公分腫瘤取出大量白圓球

▲手術 開刀 手術房 示意圖

▲醫生為女子開刀時發現罕見案例。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度一名52歲女子頭部長了一個約15公分大的巨大腫瘤，她就醫時表示，腫瘤從她小的時候逐漸長大，但是因為不會痛才拖到現在檢查，醫手術切開腫瘤，發現裡面充滿了一顆顆白色小球，就好像一袋彈珠長在頭裡面。

位於印度邦加羅爾(Bangalore)的醫院Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences，醫療團隊近來在醫學期刊《Radiology》上刊登這起罕見案例，這名匿名的52歲女子為著頭上長出的巨大腫瘤前去就醫，檢查發現腫瘤已長至15公分長、10公分寬、12公分高，看起來就好像後腦上有一個肉作的大髮髻。

女病患者表示，這個囊腫從她小時候就有，後來隨著年紀逐漸變大，但是不會痛，所以拖到現在才就醫。醫生手術切除囊腫後，發現裡面充滿了液體、毛髮、有著厚重外殼的脂肪分子與角蛋白。

醫療團隊對所發現的組織進一步調查，確認女子罹患的是畸胎瘤中常見的皮樣囊(Dermoid cyst)，是先天性的，在患者出生時就已經存在，裡面可能含有頭髮、牙齒、脂肪等物質，通常長在患者頭部、頸部等部位。

報導中指出，畸胎瘤通常是良性，不需要特別治療，但若是發生發炎、變大、疼痛等特殊狀況，還是會建議以開刀方式切除。醫療團隊幫女子切除腫瘤後，又進行了長達6個月的後續觀察，確認女子的腫塊沒有復發。

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