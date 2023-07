杜蘇芮強襲菲律賓至少6死　多地土石流「母子遭活埋」

記者詹雅婷/綜合報導

杜蘇芮颱風26日挾帶強風暴雨侵襲菲律賓北部,造成至少6人死亡,掀翻建築屋頂、淹沒地勢較低的村莊,引發數十起土石流,數千人流離失所。已知有一對母子及2名孩童來不及逃離土石流喪命,一名17歲災民遭活埋,一名婦女遭樹木擊中頭部過世。

▲杜蘇芮颱風侵襲菲律賓。(圖/達志影像/美聯社,下同)

At this moment, ganito kalakas ang ulan at hangin dito sa Vigan Ilocos Sur.#EgayPH#bagyo pic.twitter.com/FUPRXrWiCw