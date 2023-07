開車墜落122公尺！男爆頭受困懸崖底下　靠隨身iPhone一功能救命

▲多虧男子身上iPhone,讓他能快速獲救。(圖/翻攝自Twitter/Mike Leum)

記者李振慧/綜合報導

美國加州一名男子開山路時車子突然暴衝,一口氣衝下約122公尺高懸崖,幸好他隨身的iPhone主動幫忙發出事故警報,搜救人員收到訊息後立即出動,最後順利從山崖下救出頭部受傷的他。

洛杉磯治安部門Crescenta Valley警局表示,他們21日晚間10時30分左右突然接到iPhone通知,在威爾遜山(Mt. Wilson)路上發生一起車禍。搜救人員前往現場,在懸崖下方約122公尺處發現因為車輛墜毀,受困在車輛中的男子。

當地搜救隊Montrose Search and Rescue搜救人員麥克(Mike Leum)表示,男子被發現時頭部正在流血,「如果不是因為iPhone幫忙通報我們位置,誰會知道他在懸崖下,很有可能會因為失血過多而死,我有告訴他真的很幸運」。

搜救人員表示,這名男子幸運的是,他的手機安裝了iPhone最新版本的碰撞偵測系統,該系統會透過衛星自動聯繫搜救人員,如果是使用舊版本的話,可能會因為手機訊號不佳而無法及時通知警方。

RESCUE: At 10:51pm on Fri we were alerted to a car 400’ over a cliff by the driver’s iPhone 14 crash detection. Location was Mt Wilson Rd. After locating him we guided in an @LACoFireAirOps copter. Suffered head trauma. @LASDHQ @CVLASD @KCBSKCALDesk @NBCLA @ABC7 @FOXLA @cnnbrk pic.twitter.com/jXdpuDL7Hk