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開車墜落122公尺！男爆頭受困懸崖底下　靠隨身iPhone一功能救命

開車墜落122公尺！男爆頭受困懸崖底下　靠隨身iPhone一功能救命。（圖／翻攝自Twitter／Mike Leum）

▲多虧男子身上iPhone，讓他能快速獲救。（圖／翻攝自Twitter／Mike Leum）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子開山路時車子突然暴衝，一口氣衝下約122公尺高懸崖，幸好他隨身的iPhone主動幫忙發出事故警報，搜救人員收到訊息後立即出動，最後順利從山崖下救出頭部受傷的他。

洛杉磯治安部門Crescenta Valley警局表示，他們21日晚間10時30分左右突然接到iPhone通知，在威爾遜山(Mt. Wilson)路上發生一起車禍。搜救人員前往現場，在懸崖下方約122公尺處發現因為車輛墜毀，受困在車輛中的男子。

當地搜救隊Montrose Search and Rescue搜救人員麥克(Mike Leum)表示，男子被發現時頭部正在流血，「如果不是因為iPhone幫忙通報我們位置，誰會知道他在懸崖下，很有可能會因為失血過多而死，我有告訴他真的很幸運」。

搜救人員表示，這名男子幸運的是，他的手機安裝了iPhone最新版本的碰撞偵測系統，該系統會透過衛星自動聯繫搜救人員，如果是使用舊版本的話，可能會因為手機訊號不佳而無法及時通知警方。

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