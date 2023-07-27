她當「出租女友」月入120萬！正牌男友也力挺　只開出1條件

▲30歲的珍娜以「出租女友」為業。（圖／翻攝Instagram@didshereallyomgg，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國女子珍娜（Jenna Madison）以「出租女友」為業，向付錢購買服務的「男友們」提供性愛及情感支持，月收入高達4萬美元（約新台幣124萬元）。現實生活中，她也有一名交往6年的正牌男友，幸好對方非常隨和也支持自己，唯一條件就是不准與其他男性拍攝情色畫面。

珍娜每天跟7名客戶交流，每人大約一小時，互動就像一般女友那樣親密，「他們可能會宣洩工作、朋友或家人的事情，或者尋求更性感的聊天，幫助釋放壓力。當他們需要我的時候，我總是在他們身邊」。

珍娜認為，這些男人之所以找上自己，是因為她能給予一段真正的關係，而不只有性愛而已，而且「這不是單向的關係，這些男人也在情感及性方面滿足我，這真的是一種給予和付出。」珍娜也認為，「成為一名職業女友對我有所助益，因為幫助他人給予我目標。」

珍娜談到正牌男友時說，她會努力確保不忽略伴侶，讓對方心滿意足，儘管難免感到疲憊，「但沒有什麼事情是休假一天不能解決的。」除此之外，她的私生活相當低調平淡，「我喜歡花時間在大自然裡、和我的狗狗一起散步、去朋友家，或者運動。」

由於家庭陷入經濟困境，珍娜在19歲那一年成為脫衣舞孃，之後轉職OnlyFans色情女模，現在則投入「出租女友」職業，幸好家人都很支持。30歲的她樂觀預計，大約5年內就可以退休。