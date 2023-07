被判捏造證據「李昌鈺回應了」　長文反駁血毛巾爭議：很失望

▲神探李昌鈺被判「捏造證據」。(資料照/記者柳名耕攝)



記者吳美依/綜合報導

美國聯邦法院21日裁定,知名刑事鑑識專家李昌鈺(Henry Lee)對於1985年一樁謀殺案審判「捏造證據」負有責任,導致2名男子蒙受30年冤獄。沉寂多日後,他終於在26日發布長篇聲明,堅決否認指控,並稱對裁決結果感到失望。

李昌鈺在聲明中表示,「我沒有動機或理由捏造證據。我對於毛巾的化學檢測,並未直接表明柏奇、亨寧或任何其他人是這起犯罪嫌疑人。此外,我在他們審判中的科學證詞也包括無罪證明,例如他們衣服上血液檢測為陰性,這能為他們開脫罪名。」

李昌鈺指出,他的鑑識工作在2人被認定嫌犯之前進行,且謀殺案發生到辯方專家再度檢測毛巾的20年之間,血跡可能褪去,「我是一名法醫科學家,我只是在法庭上展現我的科學發現。我的職責並非在審判期間決定引入什麼證據,以及向證人提出什麼問題。」

▲李昌鈺現任紐海芬大學榮譽教授。(資料照/記者屠惠剛攝)



1985年12月1日,柏奇(Ralph Ricky Birch)與亨寧(Shawn Henning)被指控謀殺65歲的卡爾(Everett Carr)而遭定罪,當初證據之一就是李昌鈺的證詞,稱在死者家中的一條毛巾上發現血跡,但在上訴程序再度檢測後,卻發現那塊污漬並非血跡。此外,沒有證據顯示2名被告與此案有關,他們的衣服或車內都未發現血跡,與犯罪現場發現的毛髮及40多個指紋皆不相符。

2020年,一名法官撤銷謀殺重罪定罪,柏奇與亨寧也提出錯誤定罪的聯邦訴訟,指控李昌鈺及8名調查人員。本月21日,康州聯邦法官勃登(Victor Bolden)裁定,沒有證據表明李昌鈺曾對毛巾做過任何血液測試,他也批准即決判決,如今陪審團唯一懸而未決的議題,就是李昌鈺必須提供的賠償金額。

84歲的李昌鈺曾任康乃狄格州法醫實驗室主任,現任康州紐海芬大學「李昌鈺刑事司法與鑑識科學學院」(Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences)榮譽教授。他在1995年的辛普森(O.J. Simpson)謀殺案一戰成名,也在美國多起知名案件之中擔任顧問,獲得「神探」的美譽。