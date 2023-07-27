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尼日軍隊宣布政變「總統已遭扣押」　關閉邊境實施宵禁

▲▼尼日政變，上校阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）發表電視演說。（圖／路透）

▲尼日軍方發表電視演說，宣布推翻貝佐姆的政權。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

西非國家尼日（Niger）軍方26日宣布政變，同時關閉國家邊境、實施宵禁，並稱該國所有政府機構暫停營運，而身為西方親密盟友的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）已經被扣押。

上校阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）發表電視演說表示，由於安全局勢惡化，經濟與社會治理不佳，「國防及安全部隊…已經決定結束你們所知道的政權。」他要求外部盟友切勿干涉，「在局勢穩定前，陸路及空中邊境都將關閉」，每日晚間10時至凌晨5時也將實施宵禁。

▲▼尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭反叛的衛隊扣押。（圖／路透）

▲貝佐姆26日凌晨遭反叛的總統衛隊扣押。（圖／路透）

CNN、BBC報導，26日凌晨，貝佐姆被反叛的總統衛隊扣押，儘管總統府透過社群媒體表示，貝佐姆目前狀況良好，但此消息未獲證實。據傳，內政部長蘇利（Hamadou Souley）也被一起關押在總統府內。

與此同時，大批民眾走上首都尼阿美（Niamey）街頭，表達對總統的支持。他們手持標語及貝佐姆的相片，遊行至距總統府約300公尺處，卻被政變士兵開槍警告。不過，該城市基本上保持和平，據悉目前沒有傷亡。

▲▼尼日政變，民眾上街表達對總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲軍方政變後，尼日民眾上街表達對總統的支持。（圖／達志影像／美聯社）

尼日1960年從法國獨立後，歷經4場政變及多次政變未遂，目前正在對抗2大伊斯蘭叛亂組織，其一位於西南部，2015年從鄰國馬利席捲而來，其二位於東南部，與奈及利亞東北部的聖戰份子有關。此外，與蓋達組織和伊斯蘭國結盟的武裝團體也相當活躍。貝佐姆2021年透過民主選舉獲得政權，在美國及法國支持下打擊極端份子，成為西方對抗非洲西部伊斯蘭武裝份子的關鍵盟友。

▲▼尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）與美國國務卿布林肯、法國總統馬克宏合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）與美國國務卿布林肯、法國總統馬克宏合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼日總統貝佐姆與美國國務卿布林肯、法國總統馬克宏合影。（圖／達志影像／美聯社）

尼日的政變事件引發國際抨擊，西非經濟共同體（ECOWAS）與非洲聯盟（African Union）譴責「政變企圖」，白宮強烈批評「任何顛覆尼日民主民選政府功能的企圖」，法國也形容這是「企圖奪權」，呼籲恢復尼日民主制度的完整性。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣稱已經和尼日總統談話，呼籲立即釋放貝佐姆，同時表達華府「堅定不移的支持」，「這明顯構成了武力奪權及破壞憲法的企圖」。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也強烈譴責尼日發生的「違憲政權更迭」，呼籲「立刻停止所有破壞尼日民主原則的行動」。

 
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