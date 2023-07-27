荷蘭外海貨輪起火！滿載3000輛汽車狂燒　350輛賓士陷火海

▲一艘載有近3000輛汽車的貨輪25日晚間在荷蘭外海起火。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭海岸警衛隊表示，一艘載有近3000輛汽車的貨輪25日晚間在外海起火，造成一名印度籍船員身亡，目前火勢仍持續，起火原因不明。據了解，該艘貨輪上載有350輛賓士車，還有25輛電動車。

Es gibt neue Bilder vom Brand der #FremantleHighway in der Nordsee, etwa 27 km von #Ameland ???????? entfernt.



Der Brand konnte bisher nicht gelöscht werden. Zwei Schiffe kühlen aktuell den Rumpf und weitere Bergungsspezialisten sind auf dem Weg.pic.twitter.com/wqVF9nN5gX — romestylez (@romestylez) July 26, 2023

根據《路透社》報導，荷蘭海岸警衛隊26日證實，載有2857輛汽車的巴拿馬籍貨輪Fremantle Highway在25日晚間於荷蘭北部阿默蘭島（Ameland）外海起火，造成1名印度籍船員身亡，其餘20名船員跳海逃生後獲救。

荷蘭海岸警衛隊目前正持續朝燃燒的貨輪噴水降溫，並將其綁在另一艘救援船上，以防止其四處漂流。荷蘭水道和公共工程部發言人維斯泰格（Edwin Versteeg）表示，由於噴水過多可能導致船隻沉沒，所以撲滅速度緩慢，「因為船上載運的貨物，這是一場很難撲滅的大火。」

▲目前火勢尚未控制住。（圖／路透）

據了解，這艘Fremantle Highway貨輪隸屬於日本正榮汽船，它自德國布萊梅港（Bremerhaven）出發，準備前往埃及塞得港（Port Said）時發生火災，其最終目的地是新加坡。

報導指出，貨輪上有2857輛汽車，其中350輛是賓士車，另外有25輛電動車；有荷蘭海岸防衛隊人員透露，起火點似乎是在一輛電動車附近。

國際海事組織（International Maritime Organization）發言人表示，有鑑於近來越來越常有貨輪發生火災，因此預計在明年會重新評估船舶運輸電動車的新措施。