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張善政遭控禮遇為子送機　航警局回應了

▲桃園市長張善政今天出席遠雄自貿港區第二階段啟用儀式致詞說，市府未來會與中央一同努力，讓桃園成為台灣經濟發展最重要的翅膀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文／中央社記者葉臻、吳睿騏桃園26日電

有航警人員向媒體投訴，桃園市長張善政送兒子出國，局內長官卻要求全程陪同，桃園市政府人員表示，當天是走一般旅客出關，航警局今天表示，當天是走1號門，但非禮遇通關。

桃園市議員魏筠在臉書（Facebook）粉絲專頁以「張市長的兒子出國要警察護駕」為題發文表示，暑假是民眾出國旺季，機場勤務更為繁忙，「想不到我們國門之都的市長竟然耍起特權？」

魏筠指出，爸爸送兒子出國在情理之中，但張善政身分特別，理應謹慎行事，「沒想到好好的送機竟惹航警同仁不滿，是黨國習慣改不了嗎？」

她更提出張善政配戴機場通行證，是以市長身分或爸爸身份送機；送兒子出國是公務還是私人；航警局主秘黃炳訓是用什麼身分、主秘是否有要求航警局同仁陪同；以及是否有符合規定使用貴賓室、還是施壓4個疑問。

臉書（Facebook）粉絲專頁「我是中壢人」26日下午轉貼一則媒體報導，有航空警察局員警向媒體投訴指出，張善政2日晚間送兒子出國，雖不屬於公務行程，卻遭航警局主秘黃炳訓要求公關股派員陪同禮遇通關，私人的送機行程卻要求公務員全程守候陪同，甚至要求航空公司開設包廂貴賓室供使用。

對於相關報導，桃園市政府新聞處處長羅楚東26日下午表示，張善政當天送機時，並未主動要求進入管制區，是航警局及長榮航空告知，現場有中央部會首長也在候機，航警局及長榮航空邀請張善政前往簡短寒暄。

羅楚東指出，張善政一切恪守法令，現場均遵從航警局及長榮航空安排，對於航警局內部如何安排，桃市府無從知悉，也絕對無法干涉。

航警局下午也提出說明表示，桃園機場第二航廈長榮航空公司貴賓室，是張善政於航廈內長榮航空報到櫃檯處巧遇公司幹部，並由幹部邀請張善政進入貴賓室，市長到機場，航警局公關人員會規劃引導陪同。

桃市府人士晚間表示，張善政兒子當天是走一般旅客通關。

航警局晚間表示，當天是走1號門通關，1號門平時是供機組人員、中央級民代行走的通道，但航警局強調這不是禮遇通關，禮遇通關有其規定及專屬通道。

 
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