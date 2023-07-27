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英16歲女遭親哥殺害性侵！　陌生中年男路過竟「撿屍」

▲安柏遭殺害性侵。（圖／翻攝推特）

▲安柏遭親哥吉布森（右）殺害性侵。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國16歲女子安柏（Amber Gibson）的遺體，於2021年11月28日在「Cadzow Glen」公園內被人發現。她生前遭時年19歲的親哥哥性侵並活活掐死，之後還被一名45歲的男子「撿屍」侵犯。

BBC報導，調查指出，現年20歲的吉布森在案發當天晚上，與妹妹安柏步行到漢彌爾頓（Hamilton）內的公園，在那裡殘忍掐死妹妹，過程中還用鈍器敲擊安柏頭部與身體，之後性侵安柏。事後他將遺體棄屍在公園內，還打電話給安柏住的兒童之家，假裝她還活著。

45歲陌生男子柯理根（Stephen Corrigan）在公園發現安柏全裸的遺體時，竟然沒有立刻報警，而是猥褻觸碰她後再將遺體掩藏起來。直到11月28日周日，安柏的遺體在樹叢中被人發現，衣服則是散落在附近。

▲▼安柏遭殺害性侵。（圖／翻攝推特）

▲柯理根發現安柏時，不僅未通報警方，還猥褻遺體。（圖／翻攝推特）

吉布森在同年12月1日就被警方逮捕，而在他被捕前一天，竟然還在臉書上發文為安柏遭人謀殺悼念。

檢察官KC（Richard Goddard KC）指控安柏是被信任的人所殺，並列舉21種不同的情況，全都連結到吉布森是謀殺和性侵安柏的主嫌。然而，吉布森否認所有對他的指控。

事實上，吉布森5歲、安柏3歲那年，兩人從受虐家庭中被救出，交由尼凡（Craig Niven）與卡羅（Carol）夫婦撫養，他們在幾年後取得兩兄妹的扶養權。寄養家庭最終還是破裂，安柏在2019年被送回寄養機構，吉布森則是於2020年18歲時離開家。

尼凡在庭上表示，這對兄妹沒有辦法獨處，「他們不是一個很好的組合」。

安柏長大後主動約吉布森出來見面，據說她還十分期待與許久未見的哥哥團聚，結果卻是如此悲慘的結局。

法官穆哈蘭（Mulholland）在庭上告訴吉布森，安柏生前看到的最後一幕，是哥哥親手掐死她的猙獰面目，「你會為此付出沉重代價」。他說將會判處吉布森無期徒刑。

另一方面，面對跟兩兄妹完全無關，卻又是一個變態的柯裡根，穆哈蘭表示，「你發現一個被掐死又全身赤裸的年輕女孩，與其立刻通報警方，你竟然猥褻她的遺體，而你留下的DNA說明了一切。」

「對於接下來要發生在你身上的事，不要心存僥倖」，穆哈蘭暗示也會對柯理根判處重刑。兩人將於9月4日在利文斯通（Livingston）高等法院受審。

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