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「輔大陳若儀」半夜索命連環call　前男友勸一句：妳遲早出問題

▲▼輔大陳若儀。（圖／翻攝匿名2公社）

▲輔大陳若儀Kelly A的事蹟一直在匿名社團出現。（圖／翻攝匿名2公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

自稱「輔大陳若儀」的Kelly A，當初因流水席之亂成為網友關注焦點，沉寂一段時間後現在又在臉書匿名公社引發話題。最新情況是Kelly A跟前男友「文正」復合後又被甩，現在苦苦糾纏文正。一位疑似文正的網友匿名貼出Kelly A在凌晨騷擾的訊息截圖，寫道「我認真希望妳可以好好調整妳的生活作息，不然妳的健康遲早會出問題的。」不過也有不少人認為，一切根本是自導自演的創作文。

一位疑似Kelly A的前男友「文正」今早在匿名2公社貼出Kelly A的訊息截圖，可以看到Kelly A從凌晨2點28分開始訊息轟炸，從傳訊息到打電話、視訊樣樣來，一直轟炸到清晨5點40分，期間Kelly A傳訊「睡了嗎」、「我答應你 我會改掉自己脾氣」、「我們不要再吵架了好嗎」。

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▲▼輔大陳若儀。（圖／翻攝匿名2公社）

▲輔大陳若儀凌晨訊息轟炸。

疑似「文正」的網友則發文表示「若妳真的願意改變，我會替妳高興～也希望妳能找到比我更好的對象，或者妳想回去找J先生也行，畢竟在妳心中我跟他比起來各方面都差一大截，我也實在無法達到妳理想的標準。」、「我認真希望妳可以好好調整妳的生活作息，不然妳的健康遲早會出問題的...」

此文再度引起網友討論，不過也有人留言說「三更半夜奪命連環call好可怕，會不會變成厲鬼」、「這次的劇情真的沒有比第一季精彩，編劇的能力差好多喔」。

▼跟「輔大陳若儀」復合的前男友文正發文。

▲▼輔大陳若儀。（圖／翻攝匿名2公社）

 
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