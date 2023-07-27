BMW、賓士等7大車廠合組新公司！　挑戰特斯拉充電主宰地位

▲通用汽車與6大車廠合資，建立新的電動車充電公司。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

包括BMW、賓士、本田等車廠在內，共7大車廠於26日宣布，共同組建一間在全美提供電動車充電樁的公司，作為特斯拉電網的挑戰者。他們想要利用拜登政府的補助，加快公司發展。

路透社報導，7大車廠分別為BMW、賓士、本田（Honda）、通用汽車、斯泰蘭蒂斯（Stellantis N.V.）、現代汽車以及Kia，這7大車廠占美國汽車銷售的一半，但在電動車市場總和仍小於處在主宰地位的特斯拉。

競爭者互相結盟並不尋常，根據部分律師所見，更可能觸發反壟斷的疑慮。7大車廠合組的新公司宣布，將率先在北美建立3萬座充電樁，從主要高速公路與城市開始部署。

7大車廠並未說明各自將投資多少或合資多少，公司的名稱也尚未出爐，但表示歡迎更多的投資與參與者加入聯盟，即便非車廠也能投資。

戰略諮詢服務公司思略特（PwC Strategy&）合夥人之一辛格（Akshay Singh）指出，合夥投資所需的金額遠比各自發展充電網還低，「他們（車廠）也能夠掌控消費者經驗並收集相關數據。」

熟悉充電樁建造成本的業內人士指出，籌組這個新公司將花上數十億美元。

華盛頓當局對此則表示歡迎，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「我們認為這是向前邁進重要的一步」，而且創造了大量新的安裝與維護充電樁的工會工作崗位。

拜登政府此前設立目標，預計2030年在國內達到50萬座充電樁，數量是目前的4倍。