扯鈴教練硬上國中女　10年後挨告辯「在交往」！下場曝光

▲小方揭露10年前就讀國中時，遭教練性侵，提告後教練被判刑。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

台南一名男性扯鈴教練2013年邀請國三的女學生小方（化名）擔任助教，有次因隔天一早就要教學，要小方在他家留宿，竟趁機性侵。小方10年後才提告，台南地院則認定教練犯行，判3年8月徒刑，可上訴。

根據判決書內容，小方父母離異，家中經濟狀況不佳，國三時答應扯鈴教練當助教，有次因為一早要到小學教學，教練便以節省交通時間為由，要小方留宿他家，結果教練當晚就強摸小方胸部、脫下褲子，不顧小方口頭與肢體反抗，說「一下下就好」，強行用手指、生殖器性侵得逞。

小方10年後才透過醫師、心理師揭露教練行為，提起告訴。教練則坦承小方未成年時，2人曾在他家中發生一次性關係，但他稱當時2人正在交往，是合意性交，雖然小方有拒絕，不過後來聊著天半推半就才發生。

不過小方提出事發多年後，與教練重逢的對話錄音，內容中她說到當年被壓著雙手、硬上，導致自己後來難以和其他男友相處，教練當下則未反駁，還語帶虧欠。

法官認為，即便是男女朋友，也不能在對方拒絕的情況下硬來，更不能用交往一事合理化性侵犯行，小方也在心理衡鑑報告說明為何多年後才舉發教練，法官認定教練性侵犯行，判其3年8月徒刑，可上訴。