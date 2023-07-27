唱「Nothing Compares 2 U」走紅全球！　愛爾蘭女歌手逝世

記者張靖榕／綜合外電報導

愛爾蘭知名女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor）15日傳出過世，享年56歲。她於1990年代走紅，以一首「Nothing Compares 2 U」歌曲走紅國際，然而生前因精神疾病所苦，多次輕生未遂。

▲辛妮歐康諾逝世。（圖／翻攝自辛妮歐康諾臉書、達志影像／美聯社）

綜合外電報導，辛妮歐康諾家人悲痛宣布，「我們深愛的辛妮歐康諾已經逝世」，歐康諾的家人與朋友們都非常傷心。她的家人請求外界給予隱私。

生於愛爾蘭首都都柏林（Dublin）的辛妮歐康諾，1987到2014年生涯發行過10張專輯，當中最為人所知的，是1990年翻唱美國流行樂壇傳奇巨星王子（Prince）的單曲Nothing Compares 2 U，並在1991年被滾石雜誌選為年度藝人，並拿下全英音樂獎國際女歌手獎項。

辛妮歐康諾生前對抗精神疾病多年，數次傳出輕生未遂，她也曾公開談論自身的精神問題。就在去年，她的兒子尚恩（Shane）輕生過世，得年17歲。

辛妮歐康諾對於自己的社會與政治見解不避諱，她也於2018年改信伊斯蘭教，改名為舒哈達‧沙達夸特（Shuhada' Sadaqat）。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，辛妮歐康諾的音樂受世界喜愛，而她的才華是無與倫比的。愛爾蘭總統希金斯（Michael D Higgins）則讚美辛妮歐康諾是一個「真實的人」，兼具美麗與獨特嗓音。

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