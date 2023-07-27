台灣近百萬旅客赴日旅遊！　第二季消費384億奪各國之冠

▲台灣人赴日消費力爆發。（圖／記者季相儒攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本觀光廳近日公布觀光數據，今年第二季到日觀光消費的各國旅客中，以台灣人1739億日圓（約新台幣384億元）居冠，美國旅客則是緊跟在後，至於疫情前旅日第一名的中國，旅客數在疫後大降，以1515日圓（337億元）排名第三。

日本觀光廳公布「2023年4至6月全國調查結果概要」調查報告，統計內容包括第二季外國旅客遊日住宿、購物、飲食、交通、娛樂服務等。

數據顯示旅日外籍遊客在4至6月間，總消費達1.2兆日圓，仍比疫情前2019年同期低4.9％，現階段旅日消費總量最多的就是台灣旅客，消費總額為1739億日圓，占14.4％，高於2019年同期的1414億日圓、11.2％。

台灣遊客人數為98.4萬人，人均消費為17.68萬日圓，與2019年同期相比大增48.4％，消費占比最高則是購物，高達660億日圓，再來是住宿446億日圓，人均、飲食407億日圓、交通164億日圓，娛樂等服務占63億日圓。

若以遊客每人每天消費總額，台灣為3.1萬日圓，住宿費每晚僅7852日圓，換算台幣不到1800元。

第二名的美國訪日旅客人數則為59.4萬人，相比2019年同期增加19.2％，平均每人旅行消費支出為29.2萬日圓，是台灣的一倍多；中國遊客則為44.8萬人，人均旅行消費33.8萬日圓，將近台灣遊客的2倍。中國是疫情前消費額最高的旅日遊客，疫後跌幅達67.4％。