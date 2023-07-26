莫德納、默沙東研發「皮膚癌疫苗」　開始招募後期研究受試者

▲莫德納與默沙東集團合作研發皮膚癌疫苗。（圖／路透）

文／中央社

美國莫德納藥廠26日宣布，已開始招募參與後期研究的患者，以評估該藥廠和默沙東集團合作研發的mRNA技術客製化疫苗配合藥物治療皮膚癌的效果。

路透社報導，今年4月，一項中期研究結果顯示，與單獨使用默沙東集團（Merck & Co.）的吉舒達（Keytruda）免疫藥物相較，莫德納（Moderna）與默沙東的新組合可將黑色素瘤（最致命的一種皮膚癌）復發或死亡的風險降低44%。

這項中期研究共有157名罹患黑色素瘤的受試者參與。他們在接受新的藥物疫苗組合或是單獨使用吉舒達治療之前，皆已透過手術切除腫瘤。

▲美國藥廠默沙東。（圖／路透）



現在，這兩間藥廠將透過一項約有1089名患者參與的更大型試驗，測驗新組合是否能夠有效降低黑色素瘤復發的風險。

莫德納與默沙東表示，後期試驗的全球招募工作已經展開，將在澳洲招募首批患者，相關研究則將在全球至少25個國家進行。

兩大藥廠的合作是利用mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗技術以藥物讓免疫系統攻擊癌症的多種組合療法之一。這類疫苗旨在訓練免疫系統辨識並攻擊癌細胞中的特定突變。

吉舒達則是所謂的「檢查點抑制劑」（checkpoint inhibitor），旨在抑制一種名為程序性死亡受體-1（PD-1）的蛋白質，這種蛋白質有助癌症躲避免疫系統。

目前，除了莫德納與默沙東，德國BioNTech SE公司和美國Gritstone Bio也在合作研發利用mRNA技術的癌症疫苗。