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因應中颱杜蘇芮警戒　嘉市府總動員強化防颱整備

▲▼ 中颱杜蘇芮警戒區擴及雲嘉南 嘉市府總動員強化防颱整備 。（圖／嘉義市政府提供）

▲中颱杜蘇芮警戒區擴及雲嘉南 嘉市府總動員強化防颱整備 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中度颱風杜蘇芮暴風圈逐漸接近恆春半島，雲林、嘉義已列入警戒區，嘉義市政府宣布災害應變中心將於今20時由二級開設調升為一級開設。黃敏惠市長責成市府各局處分工合作持續強化防颱整備，工務處防汛、衛生局防蚊、交通處亦公告市區3處路邊停車格禁停，共同維護市民生命財產安全。

▲▼ 中颱杜蘇芮警戒區擴及雲嘉南 嘉市府總動員強化防颱整備 。（圖／嘉義市政府提供）

杜蘇芮颱風來勢洶洶，面對可能挾帶的強風豪雨，市長黃敏惠指示「防災視同作戰」，責成市府團隊偕同民力持續密切關注颱風動態，做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。市府工務處及環保局持續加強道路側溝、下水道箱涵及區域排水道等疏濬工作，都發處及工務處注意建築物和工地公共安全措施，各項興建中的工程，務必加強工地防颱應變準備及臨時排水設施，鷹架、圍籬應加強固定或先行撤除，全體總動員守護市民平安。

此外，市府交通處也公告市區3處路邊停車格禁止車輛進入停放，分別為嘉義市八掌溪左岸軍輝橋上游-道將圳後庄提防水防道路，臨軍輝橋側及臨映月橋側第一二區、八掌溪左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、慈玄宮段計4區停車格，以及番仔溝公園之北側停車灣、信義路段雙側以及信義路45巷雙側等。籲請民眾如有停放車輛要儘速駛離，同步暫停番仔溝公園防汛道路周圍暨道路雙側路邊停車格位收費管理，管制期間將視中央氣象局發布陸上颱風警報期間調整。

市府工務處表示，目前持續加強建物外大型廣告巡查，並於各地下道出入口以跑馬燈呼籲民眾共同防汛、防颱，積極備戰。除完成汛期例行整備，18台抽水機預佈就位，並整備3台機組隨時供緊急調派使用；5處車行、9處人行地下道機房設備亦於汛期前完成保養測試，人員待命進駐。籲請民眾多加留意最新颱風訊息，注意自身安全，確實做好防汛應變措施。

市府工務處提醒市民，懸掛在屋外的看板、招牌等懸掛物，應確實加強綁牢固定或取下，大樓地下室抽水泵浦要先行檢修，必要時加設防水閘門或備妥沙包。後湖抽水站備妥1000包太空包、2500包沙包，已將沙包送達東、西區公所暫置場所供市民取用，目前已有900餘包沙包被索取，後續視民眾需要適時增補。市民可洽東西兩區公所、各聯合里辦公處就近領取沙包。

另外，防汛沙包可重複使用，提醒民眾若已無使用需求，可自行保管或送回原發放單位，或配合當地清潔隊時間及地點回收，切勿隨意丟棄，以免阻礙水流影響通洪而受罰。同時也務必將家門前排水溝格柵上方阻塞物移除，維持自家排水孔通暢，如發現排水溝阻塞淤積情形時可通報里辦公處或市府單位，以利迅速派工處理。

考量台灣中南部地區登革熱疫情持續升溫，黃敏惠市長同時責成衛生局加強呼籲宣導民眾也要加強巡視居住周遭環境，清除或收納好容器，避免大雨後積水，造成病媒蚊孳生；颱風過後請記得再次巡視，清除隨風飄來的容器，千萬不要讓病媒蚊有機可乘，多一分準備，少一分災害。

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