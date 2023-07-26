嘉義市災害應變中心一級開設　27日正常上班課

▲嘉義市市長黃敏惠聽取各局處簡報 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府應因杜蘇芮颱風來襲，災害應變中心實體一級開設，嘉義市長黃敏惠親任指揮官，主持工作會議，確保各單位能夠即時協調行動，並聽取氣象預報分析，市府各局處、五河局、台電台水等相關單位報告。

黃敏惠於會議間宣布，因風力雨量未達停班停課標準，27日維持正常上班課。另原訂舉行嘉義市民安九號演習將停止辦理，全力投入防颱整備，維持各單位災防量能，讓市民安心。黃敏惠市長責成各單位務必密切關注颱風動態，提高應變準備，確保市民的生命財產安全。

黃敏惠市長表示，杜蘇芮颱風逼近，暴風圈已經接觸到台灣南端陸地，這是多年來少見的颱風侵襲，市府嚴陣以對，絕不掉以輕心。市府超前部署，以「料敵從寬 禦敵從嚴」的備戰思維加強救災準備和應變措施，務求將災害可能造成的損失降到最低。黃敏惠市長感謝各單位的協力與配合，面對颱風的來臨，市府以最充分的準備，最嚴謹的態度應對，祈願所有市民平安，一同攜手守護嘉園。

此外，黃敏惠裁示要求市府相關單位，針對易淹水低窪地區以及易受風害的樹木招牌等強化防災準備，以保障市民的安全。同時，市府與台電、中華電信等重要事業單位須保持緊密聯繫，確保電力供應和通訊網絡的正常運作，以便市民及時取得資訊，提高應變效率。市府將持續關注颱風動向，全力以赴保障市民安全，請市民也要特別提高警覺，做好防颱工作。

市府消防局表示，杜蘇芮颱風行程之後，市府各局處與協力單位即透過「嘉義市政府災害應變LINE群組」通報各項準備工作執行情形；中央氣象局發布颱風陸上警戒後，嘉義市災害應變中心LINE網路群組更於26日下午20點00分提升為實體一級開設，由指揮官黃敏惠市長主持第一次應變中心會議，全員守護本市安度颱風侵襲。

黃敏惠市長於聽取各局處、協力單位報告之後裁示：

1. 目前本市仍為陸上警戒區域，請各單位務必加強應變，特別注意低窪地區，適時疏散與撤離居民。

2. 請各單位持續透過媒體、市府網站及市長臉書粉絲團等宣導管道，呼籲民眾加強防災準備工作，並避免從事登山及戶外活動。請民眾一起將鷹架、圍籬、招牌等加強固定或先行撤除；洩水孔、溝渠勿掩蓋、先清通，並提高防颱警覺。

3. 請各單位如近期要辦理各項活動，務必注意到颱風的動向，主、協辦單位要預先做好防颱的準備。若活動期程有調整，也應盡速公告周知以維繫民眾的生命安全。

4. 持續加強本市淹水災情的監控工作；盤點本市避難收容處所民生物資整備檢查，特別注意低窪地區之安養中心疏散撤離工作，如需要進行安置收容，也務必做好防疫作為；掌握校園防颱狀況、維護校園安全。

5. 另外強化有關地下道、低窪地區警戒維持，籲請民眾切勿強行通過警戒線圍起之區域，避免發生危險。

6. 請台電、自來水、中華電信等事業單位務必做到即時支援，並將相關搶修資訊公開透明化讓市民了解。

7. 不論颱風強度如何，嘉義市都將謹慎面對，保障市民安全，讓市民安心。