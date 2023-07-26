駐日美軍基地驚見「女浮屍」！　疑湖邊戲水溺斃

▲小川原湖是日本前十一大的湖。（圖／翻攝自青森縣觀光情報網站）

記者王佩翊／編譯

駐日美軍三澤基地內的小川原湖26日上午尋獲一具女性浮屍，疑似就是前一天在該處戲水失蹤的女子，不過死者確切身分仍待進一步確認。而溺水事故發生當時，另一名被打撈上岸的男童被發現時已經失去意識，送院搶救後仍不治身亡。

根據《青森朝日放送》報導，駐日美軍位於青森縣三澤市的三澤基地內的小川原湖湖畔25日上午發生溺水事故，一名成年女性與一名男童疑似在戲水過程中失蹤。警消與美軍接獲通報後，隨即投入救援，並找到一名失去意識的男童。

當局即刻派出救援直升機將男童送往八戶市的醫院治療，但是男童經過搶救後仍不治身亡，而經過調查，確認是失蹤的8歲男童。

警消與美軍部隊26日仍持續在事故現場附近搜尋女性的下落，最終在當天上午6時半左右，小川原湖中發現一具女性遺體。

雖然死者的詳細身分仍待警方進一步確認，但初步判斷就是前一日失蹤的女子。而美軍也封鎖了湖畔，並進行溺水事故原因調查。