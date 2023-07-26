駐日美軍基地驚見「女浮屍」！　疑湖邊戲水溺斃

▲小川原湖是日本前十一大的湖。（圖／翻攝自青森縣觀光情報網站）
記者王佩翊／編譯
駐日美軍三澤基地內的小川原湖26日上午尋獲一具女性浮屍，疑似就是前一天在該處戲水失蹤的女子，不過死者確切身分仍待進一步確認。而溺水事故發生當時，另一名被打撈上岸的男童被發現時已經失去意識，送院搶救後仍不治身亡。
根據《青森朝日放送》報導，駐日美軍位於青森縣三澤市的三澤基地內的小川原湖湖畔25日上午發生溺水事故，一名成年女性與一名男童疑似在戲水過程中失蹤。警消與美軍接獲通報後，隨即投入救援，並找到一名失去意識的男童。
當局即刻派出救援直升機將男童送往八戶市的醫院治療，但是男童經過搶救後仍不治身亡，而經過調查，確認是失蹤的8歲男童。
警消與美軍部隊26日仍持續在事故現場附近搜尋女性的下落，最終在當天上午6時半左右，小川原湖中發現一具女性遺體。
雖然死者的詳細身分仍待警方進一步確認，但初步判斷就是前一日失蹤的女子。而美軍也封鎖了湖畔，並進行溺水事故原因調查。
【水難】基地内のビーチで溺れたか 米軍三沢、1人意識不明 #三沢基地#小川原湖https://t.co/kRvP3w9Lfo— J&K 5chまとめ (@JandK_5ch) July 25, 2023
水難事故が止まりません— 元海保→今は陸ゴリラ (@motokaiho) July 25, 2023
夏休みシーズンも始まります
水難事故は防げるものが多くあります
一人一人が海や川が危ない場所という認識を持つことが大事です
米軍三沢基地内の小川原湖ビーチで水難事故 男性1人意識不明 女性1人行方不明(ABA青森朝日放送)#Yahooニュースhttps://t.co/Fr7r0dzv9B
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