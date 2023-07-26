民宿房間發現隱藏攝影機　情侶在浴室「火辣愛愛全被拍」崩潰

▲女子愛愛完，突然發現隱藏攝影機。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一對夫妻到馬里蘭州度假時，選擇住在當地一間民宿，然而2人魚水之歡後意外發現，屋主竟然在浴室等多個房間內安裝偷拍攝影機，一想到夫妻間私密的樣子全都被變態屋主看到，氣得上法院提告，並要求美元75,000元（約台幣234萬元）賠償金。

女子凱莉(Kayelee Gates)與未婚夫卡普拉羅(Christian Capraro)控告，他們2022年8月租用馬里蘭州男子戈伊斯(Christoper Goisse)的房子短期居住2晚，在浴室發生親密行為後，突然發現隱藏攝影機。

凱莉表示，她和未婚夫在浴室洗完鴛鴦浴，後來躺在床上看電視時，突然注意到天花板有2個煙霧偵測裝置，仔細檢查發現，裡面竟然是偷拍攝影機，而且浴室中也有，嚇得2人立即搬出房間改去住飯店，並且報警。

凱莉傷心表示，事件對她精神造成很大的創傷，時常擔心自己可能成為網路上偷拍片的女主角，「我為這件事哭了好多次，每當想起來，就能感覺到心臟的劇烈跳動，整個人都在發抖」。

警方後來又在涉案房屋內發現多個針孔攝影機。戈伊斯被捕後否認，強調攝影機不是他裝的，還反控攝影機可能是租房客人自己裝的。案件正在進行訴訟中。