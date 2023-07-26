游泳像「泡熱澡」！佛州海水破38°C　珊瑚礁加速白化死亡

▲佛州一處淺水灣測得38°C以上高溫，引發專家對海洋生態的擔憂。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

美國近日被熱浪籠罩，連帶影響海洋生態。佛州一處淺水灣測得38°C以上高溫，可能突破海面溫度的最高溫紀錄。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）警告，海水溫度過高可能會增加熱帶風暴和颶風生成的可能性，且加劇珊瑚白化危機。

綜合《華郵》、《衛報》等報導，邁阿密以南的馬納提灣（Manatee Bay）24日傍晚6時測得38.43°C的高溫，直至深夜一直保持在37°C以上，跟熱水池的溫度相差無幾，而根據NOAA往年數據，當地正常夏季海溫應介於23至31°C之間。

儘管海水溫度並無官方正式紀錄，但2020年一項研究曾表明，科威特灣測得最高水面溫度37.61°C，馬納提灣測得的38.43°C是全球前所未有的。然而氣象專家邁斯特（Jeff Masters）指出，馬納提灣的溫度是在水面下5英尺的淺層區測得，那裡的海水易受周圍土地、水中有機物影響而升溫，因此尚不確定該溫度是否具有參考價值。

▲珊瑚白化 （示意圖／路透社）



NOAA警告，海水溫度過高可能會增加熱帶風暴和颶風生成的可能性，且加劇珊瑚白化危機。該機構珊瑚礁專案人員伊諾克斯（Ian Enochs）表示，佛州附近適應力最強的珊瑚礁已經出現白化甚至死亡的現象，「我們沒想到升溫會出現的這麼快，這種情況讓我感到緊張。」

2019年一項研究發現，近年來海洋熱浪發生的天數增加了兩倍，殺死許多海洋生物，包括海帶、海草和珊瑚，就像野火燒毀大片森林一樣。其中，珊瑚礁為許多海生動植物提供生活空間，又被稱為「海里的熱帶雨林」，是海洋生態不可或缺的一員。