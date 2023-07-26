　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

臉書資安APP「暗中收集用戶資訊」　Meta被澳洲罰款4.2億

▲臉書，Meta。（圖／路透）

▲ 澳洲法院開罰臉書母公司2000萬澳幣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Facebook於2016年推出一款號稱可保障用戶個資安全的VPN應用程式Onavo，卻暗中為廣告目的收集用戶資料，母公司Meta於26日被澳洲法院處以2000萬澳幣（約新台幣4.2億）罰款，而這款APP現已下架。

根據《路透》，澳洲聯邦法院26日命令Meta支付合計2000萬澳幣的罰款，因為該公司利用一款號稱可保護隱私的手機APP，暗中收集用戶資料。

法院還要求Meta，透過子公司Facebook Israel及現已下架的應用程式Onavo，向提起民事訴訟的澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）支付40萬澳幣（約新台幣844萬）訴訟費。

Onavo是一款提供VPN服務的APP，2016年至2017年上架期間，據稱可用來保護個資安全。但法官亞伯拉罕（Wendy Abraham）在判決書中指出，Facebook為了自身廣告目的，利用Onavo收集用戶使用其他APP的位置、時間和頻率，以及他們訪問的網站，卻未對外公開，可能剝奪千上萬澳洲用戶的選擇權，讓他們在不知道自己的資料會被收集及使用的情況下，下載或使用Onavo Protect。

伯拉罕補充，法院本可處以數千億美元罰款，因為這款APP在澳洲被下載27萬1220次，而每次違反消費者法可罰款110萬澳幣，但上述違規被認定為單一行為。

這筆罰款金額已經雙方同意，去年在全球收益達1160億美元的Meta也聲明表示，ACCC已經了解到，該公司從未企圖誤導客戶。

Meta自從爆出在2016年美國大選間，允許英國數據公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）取得數千萬用戶資料的醜聞後，因個資爭議在澳洲面臨一連串法律問題，在26日判決出爐後落幕，但澳洲資料專員辦事處（Office of the Australian Information Commissioner）對Meta與劍橋分析在澳洲交易提起的民事訴訟仍未解決。

ET快訊
快訊／今晚、明天都停班停課！　台東宣布了
快訊／暴風圈觸陸了！陸上戒備範圍出爐
快訊／颱風發威！大樓招牌掉落　砸捷運出口處
李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」
快訊／吸毒害死愛女　彫博怒發聲！
快訊／高雄5區風雨達標　今晚起停班課
快訊／監院認定「確診者不能投票」剝奪投票權　影響人數曝光
快訊／戴寧詐助理費　遭判刑10年6月
快訊／高雄宣布1區今晚停班課
快訊／暴風圈即將觸陸！「雲林以南」全列陸上警戒區　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西澳海灘「鯨魚大量擱淺」畫面曝！至少51頭死亡　46頭仍在搶命中

臉書資安APP「暗中收集用戶資訊」　Meta被澳洲罰款4.2億

瑞士男「妄想增大」拿鋼環套生殖器！慘卡2小時　超慘下場曝

躺床「超過半小時」還是睡不著　研究曝死亡風險恐翻倍

時隔13天露面！金正恩參謁烈士墓強調「朝中友誼」　慶戰勝節70周年

最正女罪犯爆紅！11度被捕「甜美燦笑」照片曝光　竟然狂圈粉

16歲女公園被哥性侵勒死　屍體又被45歲怪男撿走「藏匿侵犯2天」

義大利高溫44度熱爆！　媽媽戶外哺乳一半「男嬰當場死亡」

女駕駛右轉撞傷行人「入獄坐牢」　新加坡還判吊銷駕照

出生15天男嬰在家被野貓叼走　媽目睹兒被「扔下屋頂」當場身亡

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

何潤東夫妻「結束16年異地生活」！　林姵希「生活不能自理」搬到大陸

西澳海灘「鯨魚大量擱淺」畫面曝！至少51頭死亡　46頭仍在搶命中

臉書資安APP「暗中收集用戶資訊」　Meta被澳洲罰款4.2億

瑞士男「妄想增大」拿鋼環套生殖器！慘卡2小時　超慘下場曝

躺床「超過半小時」還是睡不著　研究曝死亡風險恐翻倍

時隔13天露面！金正恩參謁烈士墓強調「朝中友誼」　慶戰勝節70周年

最正女罪犯爆紅！11度被捕「甜美燦笑」照片曝光　竟然狂圈粉

16歲女公園被哥性侵勒死　屍體又被45歲怪男撿走「藏匿侵犯2天」

義大利高溫44度熱爆！　媽媽戶外哺乳一半「男嬰當場死亡」

女駕駛右轉撞傷行人「入獄坐牢」　新加坡還判吊銷駕照

出生15天男嬰在家被野貓叼走　媽目睹兒被「扔下屋頂」當場身亡

東、西日本「JR PASS」10／1起都變貴！最高達50%　2張表看調漲價格

IG新功能！大頭貼「多1月亮」不怕訊息轟炸　5步驟設定

高中生疑遭霸凌輕生　涉案前學務主任再停聘1個月

杜蘇芮來了！金門「全海岸線列管制區」限入　違者可罰25萬

不斷更新／全台颱風假懶人包！台東風雨達標　今晚、明天停班停課

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

不滿說真話就被砍　陳玉珍酸侯友宜「穿國王新衣」獲全民擁戴

林心如高中母校26億賣達欣工　將改建剛需型住宅大樓

快訊／颱風「杜蘇芮」暴風圈觸陸了！海、陸上戒備範圍出爐

快訊／板橋車站南三門2街友互毆　1人遭KO命危送醫急救

遇蟑螂她懼怕飆海豚音！　友情破裂3人狂擠為逃出

國際熱門新聞

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

哥國情侶騎車轉頭接吻！放閃意外拍下死亡車禍

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

研究：養成「8大生活習慣」能延壽24年

最正女罪犯爆紅　11度被捕燦笑照曝光

印度女遭「全裸遊街性侵」！族人上街示威

女童慘死懸案　兇手是爸爸牧師好友

女用夢中數字買彩券　連中3次大獎

女子剛接受求婚　下秒墜落32公尺高懸崖

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

衝擊全球！　科學家：大西洋經向翻轉環流正在瓦解

美眾院通過台灣國際團結法案　主張2758決議不涉台

16歲女被哥性侵殺害　屍體被怪男撿走侵犯2天

中國外長秦剛神隱去職　美專家分析凸顯1問題

更多熱門

相關新聞

最正女罪犯爆紅　11度被捕燦笑照曝光

最正女罪犯爆紅　11度被捕燦笑照曝光

美國女罪犯芮亞娜（Rayanna Belle Brock）至少11度落網，每次拍攝嫌犯大頭照時，總會露出甜美笑容，宛如鄰家女孩，看起來毫無悔過之意。不過，她的一系列照片曝光後，竟因為外貌姣好而瞬間爆紅，擄獲大批粉絲芳心。

拜登愛犬4個月咬傷7名特勤　1人送醫治療

拜登愛犬4個月咬傷7名特勤　1人送醫治療

車內驚見3屍　都是美國海軍陸戰隊

車內驚見3屍　都是美國海軍陸戰隊

NASA與國際太空站「一度失聯」

NASA與國際太空站「一度失聯」

馬斯克將推特變「國際版微信」　分析曝可能犯下大錯誤

馬斯克將推特變「國際版微信」　分析曝可能犯下大錯誤

關鍵字：

MetaFacebook北美要聞紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面