瑞士男「妄想增大」拿鋼環套生殖器！慘卡2小時　超慘下場曝

▲救援人員花費2個小時才成功剪斷鋼環。（圖／翻攝自泰國日報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名瑞士籍男子日前在自己的生殖器套上鋼環，希望藉此增加性體驗的刺激感，沒想到最後鋼環卻卡在陰莖上無法取下，痛得他滿臉蒼白，連忙就醫。然而院方經診斷也無法取下鋼環，只好聯絡救援隊並動用各式工具，才成功剪斷鋼環，讓男子撿回一條小命。

根據thethaiger報導，泰國芭達雅一間醫院日前聯絡Swang Borriboon救援隊表示，院內一名52歲的瑞士籍男子烏爾斯（Urs）將鋼環套在生殖器上後卡住，無法取下，導致他疼痛不已。救援人員獲報後，隨即帶著鋼材切割工具前往醫院進行救助。

待救援人員趕往現場時，烏爾斯已經因為鋼環卡在生殖器上太久，導致臉色發白。而救援隊為了不要傷到烏爾斯的生殖器，小心翼翼地耗費2個多小時，才成功將鋼環剪斷取下。報導指出，鋼環的直徑約6至7公分。

烏爾斯並未透露，自己為何要將鋼環套在生殖器上，但救援人員相信，他是為了要增加性事上的刺激體驗與快樂，才會做出這類危險行為。

事實上，救援人員早非第一次遇到類似案件，而這些在生殖器上套上鋼環的男子都表示，以為這樣可以幫助增大陰莖，沒想到卻會造成身體傷害。

泰國6月才有一名緬甸籍男子將鋼環套在自己的陰莖上，直到1周後才就醫，而他的生殖器早已明顯變色與腫脹。