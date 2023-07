狗狗通勤中！火車一路搭到市中心　「逃票」被抓還搖尾巴

▲澳洲一隻拉布拉多犬「逃家」之後搭火車出去玩。(圖/翻攝臉書)



記者吳美依/綜合報導

澳洲一隻拉布拉多犬上演「翹家記」,牠在早晨通勤時段獨自跳上火車,一路搭到市中心,幸好最後在工作人員協助下,順利返回家中。根據監視器畫面,狗狗被抓到「逃票」偷偷上車後,還非常開心地搖著尾巴,似乎覺得很有趣。

根據監視器畫面,拉布拉多犬「風暴」(Storm)搭上8時20分出發的火車,從霍珀斯十字路口站(Hoppers Crossing Station)途經8站抵達佛林德茲街車站(Flinders Street Station)。只見牠一副熟門熟路地在月台上閒晃,看見車廂門敞開,嗅聞幾下就決定上車。

列車長得知車上多了一名「毛孩乘客」之後,使用細繩充當牽繩,把狗狗引導下車,交給維多利亞州公共交通運輸局(PTV)員工,同時致電動物救援組織「走失狗狗之家」,請託協尋主人。

