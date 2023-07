無人教室變砲房　監視器拍到22歲女師和男學生校內「激戰1小時」

▲男學生坦承在教室內和老師發生關係。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國威斯康辛州22歲女老師古德爾(Rachel Goodle)被控在學校教室與16歲男學生發生性關係,監視器拍到,2人進入教室後關起了門,在裡面待了將近1小時才出來,男學生後來向警方坦承2人發生了性關係,目前古德爾已經被捕,若是罪名成立將可能被關40年。

在威斯康辛州當地高中Oak Creek High School任職的古德爾,因為時常與一名男學生互動親密,而引起學內人員注意,校方接獲消息後進行調查,調閱監視器發現2人的確很長時間待在一起,甚至還一起在無人的教室裡待了近1個小時。

調查人員發現,古德爾去年12月2日下午4時49分,與男學生一起進入教室,還刻意把門關上,直到下午5時42分2人才從教室中走出來,後來一起前往球場,依偎坐在地上觀看比賽。

