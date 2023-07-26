無人教室變砲房　監視器拍到22歲女師和男學生校內「激戰1小時」





▲男學生坦承在教室內和老師發生關係。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州22歲女老師古德爾(Rachel Goodle)被控在學校教室與16歲男學生發生性關係，監視器拍到，2人進入教室後關起了門，在裡面待了將近1小時才出來，男學生後來向警方坦承2人發生了性關係，目前古德爾已經被捕，若是罪名成立將可能被關40年。

在威斯康辛州當地高中Oak Creek High School任職的古德爾，因為時常與一名男學生互動親密，而引起學內人員注意，校方接獲消息後進行調查，調閱監視器發現2人的確很長時間待在一起，甚至還一起在無人的教室裡待了近1個小時。

調查人員發現，古德爾去年12月2日下午4時49分，與男學生一起進入教室，還刻意把門關上，直到下午5時42分2人才從教室中走出來，後來一起前往球場，依偎坐在地上觀看比賽。

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A 22-year-old teacher at Oak Creek High School is accused of having an inappropriate relationship with a student. PREDATOR, Rachel Goodle faces charges of second-degree sexual assault of a child and sexual… pic.twitter.com/0VaDGehT82 — #FirstThem NEWS(@FirstThemNEWS) July 25, 2023

校方報案後，男學生向警方坦承，他原本在教室內和古德爾聊天，聊到過去的感情問題時，古德爾突然哭了出來，他安慰對方時，2人突然在教室裡發生性關係，對於這樣的情況他感到不知所措。

受害男學生的代表律師指控，這已經是Oak Creek High School高中6年內所發生的第二起老師性侵事件，第一起發生在2017年10月13日，呼籲當局應該要對學區進行徹查。校方則回應，目前他們已經將涉案老師開除，維護學生安全絕對是學校的首要任務，也將竭力與警方合作進行調查。