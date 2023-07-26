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今年7月地球12萬年來最熱　研究：未來極端熱浪成常態

▲▼美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究顯示，如果沒有氣候變遷，北美和歐洲的熱浪幾乎不可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

最新研究顯示，今年7月的熱度可能是地球12萬年來最熱的時期，如果沒有人類造成的氣候變遷，北美和歐洲的熱浪幾乎不可能發生。專家警告，除非我們減少溫室氣體的排放，否則未來情況只會更糟。

綜合法新社、美國NPR報導，北半球7月遭極端高溫肆虐，美國亞利桑那州鳳凰城連續3周突破43°C，希臘野火連燒一周數萬人被迫撤離、中國新疆高溫更是飆破52°C。為了確定異常高溫背後原因，世界氣候歸因組織（WWA）採取天氣數據用電腦進行模擬。

▲▼美國熱浪，亞利桑納州。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國亞利桑納州連續3周突破43°C。（圖／達志影像／美聯社）

研究結果指出，今年7月的熱度可能是地球12萬年來最熱的時期，並將原因歸於溫室氣體，不僅使極端天氣頻率增加，也使當前熱浪溫度上升好幾度。這樣嚴重的熱浪未來將會更加普遍，在北美每15年發生一次、在南歐每10年發生一次、在中國每5年發生一次。

研究主要作者、英國倫敦帝國學院（GICCE）氣候科學高級講師奧圖（Friederike Otto）表示，「氣候變遷在其中的作用是壓倒性的，如果沒有氣候變遷，如此嚴重的熱浪幾乎不可能發生。如果我們繼續燃燒化石燃料，這種極端情況只會越來越常見。」

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