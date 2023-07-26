義大利「惡火雷雨」雙重打擊！北部風暴成災　南部飆破47°C

▲義大利北部暴風雨成災，大量路樹被連根拔起。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

義大利本周遭遇極端天氣的「雙重災情」打擊，北部有致命暴風雨來襲，南部則發生高溫及野火，光是25日就導致至少6人喪生。民防部長穆蘇梅齊（Nello Musumeci）表示，內閣已準備好採納各地區政府要求，宣布進入緊急狀態，同時呼籲所有居民保持謹慎。

CNN、BBC等外媒報導，暴風雨侵襲北義，除了降雨及強風，甚至還發生龍捲風，在當地造成廣泛破壞，包括洪災、住房及道路毀損等，25日更有2人分別被倒下樹木壓死。上周，威尼托地區（Veneto）降下網球大小的冰雹，造成約100人受傷。

▲義大利南部高溫難耐，西西里島更是一夜發生40多起火警。



24日，南部西西里島部分地區氣溫達47.4°C，逼近該地區2021年創下的48.8°C歐洲最高溫紀錄。25日，全義大利多達16座城市進入紅色高溫警報。

極端高溫也導致火災頻繁發生，24日晚間，光是西西里島就發生40多起火災，許多住房被毀，千人被迫疏散。首府的巴勒莫機場（Palermo Airport）25日一度關閉數小時，導致班機延誤，西部主要城市卡塔尼亞（Catania）也因為高溫導致電纜燒毀、線路中斷，部分地區斷水斷電。

義大利民防部長穆蘇梅齊25日坦言，義大利正在經歷非常艱困的時期，「我們正生活在過去數十年以來最複雜的日子之一，北部有暴風雨、龍捲風、巨大冰雹，中南部有酷暑及災難性大火…襲擊我們國家的氣候劇變，迫使我們所有人改變步調。」他向罹難者致哀，同時呼籲民眾向警消及緊急服務人員致謝。

隨著人為導致的氣候危機加劇，熱浪及暴風雨等極端天氣事件，將來只會日益頻繁與強烈。25日出版的一份研究發現，如果沒有氣候變遷，歐洲南部的熱浪「幾乎不可能」發生。而義大利位於氣候變遷熱點之一的地中海，還被海洋所圍繞，尤其容易受到影響。