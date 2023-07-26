普丁擬10月出訪中國！　參加「一帶一路論壇」會習近平

▲普丁預計10月前往出訪中國。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁預計10月出訪中國，並參加第三屆的一帶一路國際合作高峰論壇。而普丁上一次到訪中國則是在2022年2月的北京冬季奧運開幕式。

根據《路透社》引述《塔斯社》報導，克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yury Ushakov）25日證實，普丁計畫於10月訪問中國。事實上，在2022年初俄國正式對烏克蘭發動軍事進攻前，中國就已經成為俄羅斯最重要的盟友之一，當時普丁正準備派遣軍隊入侵烏克蘭，西方國家與莫斯科當局的緊張關係一觸即發。

直至今日，中國都拒絕將戰爭歸咎於俄羅斯，同時譴責全球各國對俄羅斯進行制裁。而中國也在此獲得不少好處，由於歐洲國家禁運俄羅斯石油與天然氣，使得中國能以更低廉的價格購買俄國石油與天然氣，且有更多俄國人民選擇購買人民幣作為儲備貨幣，而非美元。

普丁上一次訪問中國是在2022年2月，當時他出席北京冬奧開幕式，而習近平今年3月也曾出訪俄羅斯，當時俄中雙方共同簽署一系列重要的雙邊文件，而習近平也親自邀請普丁到中國參加第三屆的一帶一路國際合作高峰論壇。

烏沙科夫表示，普丁計畫還要前往土耳其，不過時間尚未確定。