連休6天真的「泰」爽！泰國臨時宣布下周一放假　刺激旅遊消費

▲泰國政府臨時將7月31日列為休假，民眾可以連休6天。圖為曼谷考山路。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）即將離任，作為新總理選出上任前的看守內閣，泰國政府臨時決定將7月31日也列為假期，如此一來從7月底至8月初泰國民眾一共可以休到長達6天的超長連假，以此作為鼓勵民眾出遊、刺激內需市場和消費的手段；不過，兩大佛教節日將實施禁酒令。

根據泰媒《The Thaiger》、《民族報》，泰國帕拉育政府發言人拉差達（Rachada Dhnadirek）昨（25）日發表一項決定，表示政府臨時將原本是正常上班、上課的7月31日（周一）同樣列為休假日，如此一來就可以連貫周休二日和8月1至2日的佛教兩大節日，形成長達6天的連假。

根據先前泰國原訂的假期，7月28日為泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功的生日（萬壽節）、7月29至30日的周休、8月1日的三寶佛節（泰曆8月15日，Asarnha Bucha Day）、8月2日的守夏節（Khao Phansa，佛教四旬齋）。

包括普吉島移民局在內等所有泰國政府辦公室將從28日起關閉，以紀念泰王的生日，通常繁忙的銀行主要分支機構也將停止營業，而位於商場的某些分支機構仍會正常營業，至於泰國郵政的分支機構和購物中心的售貨服務將維持正常營業。

值得關注的是，泰國在這難得的6天連假中，醫院僅提供部分緊急護理和持續治療；而與泰國皇家警察和旅遊警察有關的所有辦事處將繼續運作，一些各國的領事館將為各自的公民提供服務。

泰國政府雖然臨時將7月31日列為假日，不過政府辦公室仍恢復運作，然而在接下來的兩天（8月1至2日）又得再次關閉，因為這兩天是三寶佛節和守夏節。

報導指出，有鑑於三寶佛節、守夏節為重要的佛教節日，因此從8月1日凌晨0時起至8月2日晚上11時59分，泰國全境將實施「禁酒令」；不過此一禁令並不影響國際機場的免稅店。