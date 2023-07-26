出生15天男嬰在家被野貓叼走　媽目睹兒被「扔下屋頂」當場身亡

▲印度傳出野貓殺死嬰兒事件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦傳出剛出生嬰兒被野貓摔死事件，爸媽表示，他們自從15天前生下男嬰後，時常看到一隻野貓出現在家中，雖然他們有警覺到異狀，每次都會把貓趕走，沒想到野貓趁孩子熟睡時偷偷把男嬰叼走。

事件24日晚間發生在北方邦布道恩區(Budaun)，女子阿斯瑪(Asma)15天前才與丈夫哈桑(Hasan)生下一對雙胞胎，然而卻有隻野貓每天都會出現在家中，她向警方表示，「晚上我餵完孩子後，把孩子們放在陽台上的嬰兒床睡覺，然後我回去做家事，進行到一半時突然聽到兒子的叫聲」。

阿斯瑪趕緊往陽台跑過去，看到一隻深色野貓在屋頂上，嘴中叼著男嬰，「我趕緊上前想要救兒子，可是野貓已經逃離屋頂，兒子就這樣被摔到地上，我送他去看醫生，可是他已經死了」。

警方對外證實消息，當地有一名男嬰因為野貓死亡，然而家屬在通報警方之前已經自行將男嬰下葬，提醒民眾如果在村內發現野生動物，應立即通報森林管理部門。

當地媒體指出，這已經是當地近來所發生的第二起類似案件，亞格拉市(Agra)的皮多拉村(Pidhora)17日也傳出，一名出生45天嬰兒被野貓從家中叼走，家人四處尋找時，目睹他的遺體正在被野貓啃食，令家屬十分悲痛。