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聲明稿／ 已獲核可公司變更登記　泰山經營權歸屬仍需等判決後才有定論

▲泰山。（圖／記者廖婕妤攝）

▲詹景超董事長辦公室發出聲明稿。（圖／資料照）

文／詹景超董事長辦公室提供

我的不配合，其實是因為這個過程中，有太多的不公不義，希望藉由抵制的過程中，把本質問題凸顯出來，讓大家一起來反思，不希望有類似的受害者再發生，更希望司法能還回公道！

1. 投票過程有瑕疵是不爭的事實：錯的一方反過頭來發聲明稿要沒有錯的一方（我方）不要亂了？不會太過份嗎？幾十年來，幾萬次的股東會選舉，從來沒發生過這麼大的亂紀瑕疵？為什麼龍邦在這次發生了？幾萬分之一的機率竟然發生了？是必然還是偶然，相信大家都有一把尺。何況這個錯誤，實際上是有造成席次的短少，尤其沒辦法讓我方在審計委員會上取得一個很好的制衡。如果不遏止這種不可思議的錯誤，那以後一定會層出不窮。

2. 金管會、證交所一再介入，是不爭的事實：原本要求公司董事會開會通知、開銷明細要交付備查，現在還有在要求嗎？為何沒有了？行政機關應該是要依法行政，而不是依人行事，這種做為令人失望、不齒，甚至唾棄，也為台灣的行政體系感到悲哀！如果不遏止這種政府失靈的弊端，那以後一定會有人繼續如法炮製。

3. 龍邦劉偉龍一騙再騙是不爭的事實，他一再騙與抹黑，他不累嗎？從一開始的鬼扯的吹哨者，到入主後契約都可以完整看到、知悉，卻還在那邊抹黑、造謠，他不累嗎？現在不是在演戲……整個經營權之爭都是建構在騙與準備騙的過程中，合理嗎？如果不遏止這種惡意中傷的併購手法，那以後一定會有人有樣學樣。

若贏要清清白白的贏
若輸要明明白白的輸

沒有程序上的正義，所有的贏，都是建構在不合法的輪迴上。所謂沒有程序正義，就沒有實質正義。

如果類「信賴保護原則」被破壞了，對一些普世價值與信任產生質疑，也不知所措時，行政機關的決策與作為，勢必毫無公信力，亦顯廉價，政府威信在這次事件中被關說者綁架、出賣殆盡，這不是全民所樂見的。

詹景超董事長辦公室 2023.07.24

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