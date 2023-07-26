　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜蘇芮狂襲釀1死！菲律賓北部山洪暴發、大停電　撤離1.2萬人

▲▼ 杜蘇芮颱風導致往返馬尼拉航班停飛，旅客受困機場。（圖／路透）

▲ 杜蘇芮導致往返馬尼拉航班停飛，旅客滯留機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

杜蘇芮颱風25日晚間襲向菲律賓北部呂宋島， 多地颳起狂風暴雨，導致洪水、停電等災情，已知至少釀成1人死亡，也造成航班停飛、船隻停航，且不排除颱風可能二度登陸，預料未來3天將帶來大量降雨。

《彭博》報導，菲國卡加煙省省長曼巴（Manuel Mamba）向當地媒體DZBB表示，「這裡正遭受強風暴雨襲擊」，目前已疏散1.2萬人口，多數來自沿海地區，所幸目前未傳出人員傷亡。

強風導致卡加煙省出現停電災情，還吹垮房屋及樹木。曼巴說明，目前大部分地區仍無電可用，相關部門尚在評估農地、基礎設施受損規模。

但據當地《詢問者報》，呂宋島黎剎省（Rizal）24日因杜蘇芮影響降下暴雨，導致山洪暴發，一名身分不明的女性墜入小溪後被湍急水流捲走，隔天被發現陳屍溪邊草地，成為杜蘇芮造成的第一名風災罹難者。

▲▼ 。（圖／翻攝自Pagasa）

▲ 菲律賓氣象當局預測杜蘇芮路徑。（圖／翻攝自Pagasa）

菲國氣象局指出，杜蘇芮於26日凌晨3時10分登陸卡加煙省富加島（Fuga Island），持續風速每小時175公里，陣風最高可達時速215公里，不過目前威力已從「超級颱風」降為颱風。

菲國大氣地球物理和天文服務管理局（Pagasa）25日晚間發布警告，杜蘇芮使西南氣流增強，未來3天可能帶來驚人降雨，造成洪水及山崩等災情。

截至26日上午8時，杜蘇芮仍停留富加島附近海域，預料將降下大雨且對陸地帶來災情，包括巴布煙群島（Babuyan Islands）在內的卡加煙省西北部今日累積降雨量將超過200毫米。

菲國預測，杜蘇芮未來幾小時內將出現「搖擺運動」（wobbling motion），不排除再度登陸卡加煙省西北部，接著向台灣以南海域移動，預料將穿越台灣海峽，28日上午登陸中國福建。

ET快訊
5歲童媽「賣香奈兒仿冒品」遭檢舉！　FB、粉專都關了
高大成說中了！　曾斷言鳳梨友愛女「虐死機率0」
LIVE／杜蘇芮進逼！這些縣市達颱風假標準　網紅私刑正義大逆
有機會放假了！　「陸警警戒區」將擴大
標錯價！破萬頂級套房變2200元　星級飯店認賠
LIVE／杜蘇芮「花東大豪雨特報」　氣象局最新說明
鳳梨友愛女遭虐死逆轉！保母盼恢復執照　社會局不同意理由曝
快訊／信義分局警官　寢室身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

出生15天男嬰在家被野貓叼走　媽目睹兒被「扔下屋頂」當場身亡

杜蘇芮狂襲釀1死！菲律賓北部山洪暴發、大停電　撤離1.2萬人

北韓盛大慶祝戰勝節　預估最早明0時「深夜閱兵」！展現核武肌肉

普丁擬10月出訪中國！　參加「一帶一路論壇」會習近平

白宮最兇「司令」！拜登愛犬4個月咬傷7名特勤　1人送醫治療

女模離奇掉出車外爆頭慘死　調查發現「被男友打破頭骨」奪命

轎車內驚見3屍「都是美國海軍陸戰隊」　加油站外離奇身亡

俄防長飛抵平壤！金正恩派「北韓正妹軍官」迎接　紅毯百人陣仗曝

連休6天真的「泰」爽！泰國臨時宣布下周一放假　刺激旅遊消費

蛇蠍女看犯罪節目「策劃殺男友」！放蛇咬人　看他慢慢毒發身亡

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

出生15天男嬰在家被野貓叼走　媽目睹兒被「扔下屋頂」當場身亡

杜蘇芮狂襲釀1死！菲律賓北部山洪暴發、大停電　撤離1.2萬人

北韓盛大慶祝戰勝節　預估最早明0時「深夜閱兵」！展現核武肌肉

普丁擬10月出訪中國！　參加「一帶一路論壇」會習近平

白宮最兇「司令」！拜登愛犬4個月咬傷7名特勤　1人送醫治療

女模離奇掉出車外爆頭慘死　調查發現「被男友打破頭骨」奪命

轎車內驚見3屍「都是美國海軍陸戰隊」　加油站外離奇身亡

俄防長飛抵平壤！金正恩派「北韓正妹軍官」迎接　紅毯百人陣仗曝

連休6天真的「泰」爽！泰國臨時宣布下周一放假　刺激旅遊消費

蛇蠍女看犯罪節目「策劃殺男友」！放蛇咬人　看他慢慢毒發身亡

「MG全新跑車」大陸售價曝光！比歐洲便宜近1倍　折合新台幣101萬

軟爛夫外遇下跪完繼續偷吃　妻慘淪ATM還遭甩巴掌掐脖

忘了親戚地址...輪椅婦搭小黃兜圈被運將丟包　警聯繫家人接回

台積電銅鑼廠用地原卡關　魏哲家親自致電黃崇仁獲成全

放任5歲童搗蛋！囂張媽「婦產兒科老公也慘了」！診所小編急喊1句話

秦剛遭免職後…外交部官網已「查無此人」！歷任部長一欄也消失

杜蘇芮颱風強度略減！批發市場買氣弱　菜價全面下跌　　

天雨路滑逆撞大貨車「車頭擠壓變形」　駕駛骨折受困...警消救援

50萬頂級公路車遭撞！女鐵人彈到擋風玻璃　駕駛一聽價錢傻眼

雲端發票中獎100萬「結果竟是800元」！苦主崩潰　網揪1疑點

國際熱門新聞

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

哥國情侶騎車轉頭接吻！放閃意外拍下死亡車禍

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

研究：養成「8大生活習慣」能延壽24年

女童慘死懸案　兇手是爸爸牧師好友

印度女遭「全裸遊街性侵」！族人上街示威

女子剛接受求婚　下秒墜落32公尺高懸崖

女用夢中數字買彩券　連中3次大獎

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

美眾院通過台灣國際團結法案　主張2758決議不涉台

衝擊全球！　科學家：大西洋經向翻轉環流正在瓦解

中國外長秦剛神隱去職　美專家分析凸顯1問題

女老師被小3生打到胸骨骨折　南韓近期第3起

H&M控告「中國品牌Shein」侵犯版權

更多熱門

相關新聞

LIVE／杜蘇芮暴風圈靠近「花東大豪雨特報」　氣象局最新說明

LIVE／杜蘇芮暴風圈靠近「花東大豪雨特報」　氣象局最新說明

中度颱風杜蘇芮今（26）日將北上逼近台灣，預計下午暴風圈接觸恆春半島，暴風圈會籠罩東南部陸地及台灣附近海域，台東、恆春半島雨勢越晚越猛烈，目前東半部已有明顯降雨，入夜後仍會持續甚至轉大。有關颱風最新動態，氣象局將直播說明。

中橫關原段坍方　大禹嶺至太魯閣封路

中橫關原段坍方　大禹嶺至太魯閣封路

金門出現防颱奇景　阿兵哥遭繩索綑綁

金門出現防颱奇景　阿兵哥遭繩索綑綁

內政部拿橘貓身材　比喻杜蘇芮颱風

內政部拿橘貓身材　比喻杜蘇芮颱風

杜蘇芮來勢洶洶　內政部「胖瘦雙煞」提醒民眾做好防颱準備

杜蘇芮來勢洶洶　內政部「胖瘦雙煞」提醒民眾做好防颱準備

關鍵字：

杜蘇芮杜蘇芮颱風東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面