蛇蠍女看犯罪節目「策劃殺男友」！放蛇咬人　看他慢慢毒發身亡

▲瑪喜從犯罪節目上學到殺人手法。（圖／推特、達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

印度一名女子因為結識新歡，想要甩掉現任男友，竟雇來弄蛇人，先是迷昏男友，再讓弄蛇人用眼鏡蛇狠狠地啃咬男子的腳，導致對方最終在意識不清的情況下，毒發身亡。女子被逮後坦言，自己是看了知名犯罪節目後受到啟發，才會使用這麼殘忍的殺人手法。

根據《印度時報》報導，印度女子瑪喜（Mahi Arya）與32歲安吉特（Ankit Chauhan）交往期間，劈腿愛上另一個男人迪普（Deep Kandpal）。兩人為了甩掉安吉特，展開新生活，竟花了2個月謀劃這場殺人計畫，並找來女方的女傭以及當地一名弄蛇人參與這項恐怖犯罪。

瑪喜先是邀請安吉特到她家作客，再讓他喝下摻入大量麻醉劑的啤酒，而她花了1萬盧比（新台幣3826元）請來的弄蛇人則是在一旁埋伏，等到安吉特昏迷後，便讓眼鏡蛇在安吉特的腳上狠咬兩口。一行人隨後將安吉特拖到幾條路外的一輛汽車後座，並任憑他獨自毒發身亡。

直到7月15日，當地一名商人發現陳屍在車內的安吉特，隨即通報警察。警方確認安吉特身分後，立刻通知家屬。當局最初以為安吉特是窒息死亡，直到法醫相驗後，才發現他腳上的傷口，是致命的蛇咬痕。

經過數日的調查，警方鎖定瑪喜與迪普，並在北阿坎德邦以謀殺罪嫌逮捕兩人。瑪喜被逮後坦言，自己是看了知名犯罪節目「犯罪巡警」後得到的啟發，才會計劃出這個殺人方法。