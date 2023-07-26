正妹女模在音樂節上疑吸毒死亡　心臟驟停送醫！昏迷一周救不回

▲住在英國的女模兼藝術家卡蒂雅（Katya Kan）在電子音樂節上昏倒送醫，住院昏迷一周後仍然不治身亡。（圖／翻攝自Instagram／___katyakan___）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一名35歲女模特兒兼藝術家7月初在萊斯特郡（Leicestershire）參加了一場電子音樂節，結果卻在過程中暈倒，心臟驟停送醫，住院昏迷長達一周後仍不幸過世。警方正在調查此案並表示，她生前可能服用了一種未知物質。有朋友則表示，她當天可能使用了毒品搖頭丸。

根據太陽報、每日郵報報導，35歲的卡蒂雅（Katya Kan）出生於哈薩克，父親是1960年代從北韓逃亡至哈薩克的作家亞歷山德•坎（Alexander Kan），母親是倫敦的60歲高級投資經理嘉莉亞（Galia）。

▲卡蒂雅的父親從北韓逃至哈薩克，而她的創作中也可見到北韓元素。（圖／翻攝自Instagram／___katyakan___）

報導指出，卡蒂雅曾在倫敦一所女校接受私立教育，畢業於蘇格蘭愛丁堡大學（Edinburgh University）與加拿大艾蜜莉卡藝術及設計大學（Emily Carr University of Art and Design），後來成為模特兒兼藝術家，個人IG擁有1.3萬粉絲追蹤，在倫敦社交場合頗有名氣，也是倫敦私人切爾西藝術俱樂部（Chelsea Arts Club）的會員。

▲卡蒂雅以人體彩繪師的身分參加電子音樂節上卻不明原因死亡。（圖／翻攝自Instagram／___katyakan___）

然而，卡蒂雅7月8日前往位於萊斯特郡的英國拉特蘭公爵（Duke of Rutland）所擁有的貝爾沃城堡（Belvoir Castle），以人體彩繪師的身分參加電子音樂節「Noisily Festival」，卻昏倒送醫。她的朋友伊娃（Eva Ciocyte）當天也參加了這場音樂節，但她說卡蒂雅突然「變得毫無精神，不再到處跳舞。」伊娃難以接受卡蒂雅過世的事實。

▲英國每日郵報稱，卡蒂雅的友人認為她認識的部分藝術家好友有在吸毒。（圖／翻攝自Instagram／___katyakan___）

另一名朋友則說，卡蒂雅加入了一個潮流藝術團體，其中有一些人吸毒，死亡悲劇發生後，那些人照常在社群媒體上發文，彷彿什麼都沒發生過，「這讓我感到噁心，卡蒂雅不該受到這種懲罰。」友人表示，卡蒂雅生前服用了搖頭丸。

原先正在度假的母親嘉莉亞，突然接到女兒在音樂節派對上心臟驟停的消息，「我還在等待警方的報告，以查明究竟發生了什麼。」萊斯特郡警方表示，他們正在調查一名女子在8日的活動上病倒死亡的原因，「她可能服用了一種未知物質，導致身體不適」。音樂節主辦方暫未作出回應。

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