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印度女遭「全裸遊街性侵」！殘忍影片外流　族人怒上街示威

▲▼ 印度東北曼尼普爾省2名部落女子被暴民脫光遊街並性侵事件引起公憤，民眾上街示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度東北曼尼普爾省2名部落女子被暴民脫光遊街並性侵事件引起公憤。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

印度東北曼尼普爾省2名部落女子被暴民脫光遊街並性侵事件引起公憤，一名同族婦女今天在新德里舉辦的示威活動中說，當地情況尚未恢復正常，婦女及兒童受害最深，呼籲國際社會給予關注。

印度小老百姓黨（AAP）今天聯合曼尼普爾省（Manipur）移民發動示威，譴責遊街事件，並要求中央政府解決當地種族衝突，恢復治安與秩序。

示威群眾手持「給曼尼普爾正義」、「拯救曼尼普爾」等字牌，也有人要求執政黨下台。

小老百姓黨目前在新德里國家首都轄區執政，但在中央政府則是在野黨。

曼尼普爾婦女維權人士洪珍（Glady Vaiphei Hunjan）向中央社表示，部落女子被脫光遊街事件「駭人聽聞」，沒有任何語言可以形容兩名受害人的遭遇，她們的餘生也將籠罩在陰影之中。

洪珍補充，曼尼普爾自5月3日爆發種族動亂以來，許多女性遭到侵犯，包括老婦人在內，她的親屬也是受害人。

被問及曼尼普爾目前的狀況，洪珍說，曼尼普爾尚未恢復平靜，山地昨晚才又傳出槍聲。此外，學校停課，小孩無法上學，物價飆漲，生活困難，暴雨帶來疾病，造成藥品不足。

洪珍呼籲國際社會關注曼尼普爾的局勢，為所有受害人發聲，「每個人都有權平靜地、快樂地生活，我們必須前進，不能一直生活在暴力之中，曼尼普爾需要你們的幫助。」

▲▼ 印度東北曼尼普爾省2名部落女子被暴民脫光遊街並性侵事件引起公憤，民眾上街示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲示威群眾手持「給曼尼普爾正義」、「拯救曼尼普爾」等字牌。（圖／達志影像／美聯社）

小老百姓黨德里地區書記卡普（Rahul Kapoor）表示，群眾今天前來聲援曼尼普爾受害婦女，要求印度政府儘快將所有犯案者繩之以法，還受害人公道。

曼尼普爾省（Manipur）5月3日爆發種族衝突，迄今仍傳零星暴力事件，有關死亡人數各方說法不一，有的說已有超過120人，有的則稱已達到160人，另有許多教堂、民宅被焚。

數日前有外流影片顯示，兩名山地庫基族（Kuki）女子於5月4日遭疑似平地梅泰族（Meitei）暴民脫光遊街並集體侵犯，印度舉國震驚，總理莫迪（Narendra Modi）怒斥此為「印度之恥」。

遊街事件於7月19日傳開之後，印度警方迄今逮捕了7名嫌犯。

 
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