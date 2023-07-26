柬埔寨詐騙換據點！　台灣人東南亞出差被下藥擄走

▲台灣警方偵破黑幫勾結人蛇集團案，逮捕多名嫌犯。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

事實上，從去年柬埔寨人蛇集團囚禁、凌虐被害人的消息曝光，政府就積極與民間合作，打擊詐騙以及人口販運集團，日前，國際救援組織（GASO）也成功救出一名台中的早午餐業者。該名業者是在去年6月透過網友介紹，赴柬埔寨洽談加盟擴店事宜，沒想到，一下飛機就被人擄走，護照、手機遭沒收，犯罪集團威脅他從事詐騙工作，如果反抗，就被痛毆，甚至火烤皮膚、上銬電擊。

飽受折磨的業者事後遭人蛇集團多次轉賣，今年6月初被運至緬北的前一天，趁放風時間逃跑，向外界求救，最後順利聯繫上刑事警察局國際科駐外聯絡官，將他轉到全球反詐騙組織的安全屋收容，事後並透過立委莊競程等人協助，籌措返台資金，終於在本月中旬平安返國。

▲警方在詐騙集團成員身上查扣多本存摺、信用卡、教戰手則等贓證物。

此外，2名台灣人今年4、5月前往泰國旅遊，其中一人在清邁自由行時遭下藥，醒來時，已經被載到緬甸KK園區，另一人則是到曼谷遊玩時，被人下藥帶到緬甸，詐騙集團要求他付5萬美元（約新台幣155萬元）贖金，否則就必須為他們工作，被害人嘗試從4樓脫逃，卻不幸摔傷癱瘓，目前仍在緬甸的醫院接受治療，家屬獲悉向警方報案，刑事警察局已和外交部組成救援小組營救。

▲緬甸北部城市勐拉（圖）已成為不少詐騙集團的新據點。



全球反詐騙組織透露，新冠肺炎疫情前，東南亞的詐騙產業以柬埔寨西哈努克港最為猖獗，但當地政府在2019年8月及2022年9月2次大執法後，大量詐騙集團外逃，前往緬甸東部的苗瓦底詐騙園區、金三角的金木棉及高加索地區（土耳其、喬治亞）發展。

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