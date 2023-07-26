　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台黑幫勾結中國詐團「拐11台人囚緬甸」　視訊揭1死

詐騙機房由中國籍幹部控制，牆上則有簡體字的教戰守則。（讀者提供）

▲詐騙機房由中國籍幹部控制，牆上則有簡體字的教戰守則。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柬埔寨案翻版！台灣黑幫最近結合中國詐騙集團，用協助還債當藉口，將被害人騙到緬甸簽署合約，再逼他們成為詐騙集團成員，加以囚禁，如果業績不佳，就會遭辱罵、毆打、電擊，目前有11名台灣人受困，另有1人因受不了凌虐，自殺身亡。本刊透過管道，以視訊、電話、簡訊採訪3名被害人，他們表示，家屬數月前雖已向台灣檢警報案，但嫌犯訊後交保，並沒有進一步救援行動，他們懇求政府伸出援手，只求活著回家。

台灣去年爆發多起民眾因高薪誘惑，前往柬埔寨金邊、西哈努克港及緬甸東部的KK園區工作，卻遭詐騙集團囚禁，被逼從事詐騙、賣淫等工作，如果不從，還會遭酷刑凌虐，甚至造成多人死亡。消息曝光後受到全球矚目，柬埔寨、緬甸政府也派軍警大力掃蕩，已經逮捕超過500名外國人。

台灣被害人被囚禁在緬甸北部城市勐拉的大樓，過著慘無人道的生活。（讀者提供）

▲台灣被害人被囚禁在緬甸北部城市勐拉的大樓，過著慘無人道的生活。

為躲避查緝、掃蕩，部分詐騙集團已將陣地轉往緬甸北部的城市勐拉，並改變策略，他們與黑幫聯手，以協助還債等理由，將被害人騙到緬甸，目前至少有11名台灣人遭囚禁，還有1人自殺身亡。本刊透過管道，聯繫上其中3名受害人，他們祈求政府出面，將他們救出煉獄。

面容憔悴、疲憊的A先生，透過視訊鏡頭哽咽地告訴本刊：「我在台灣因債務纏身，誤信損友，對方聲稱可幫我還債，還推薦我到跨國集團工作抵債，我信以為真，依約前往緬甸，沒想到卻被囚禁，淪為詐騙集團成員，我們的生活就像在地獄，還有1人跳樓自殺，我真的很害怕，只希望能活著回家！」

台灣黑幫以賣翡翠當幌子，拐騙被害人到緬甸從事詐騙。（東方IC）

▲台灣黑幫以賣翡翠當幌子，拐騙被害人到緬甸從事詐騙。

除了A先生等人爆料，過去還有很多台灣年輕男女因求職需要，誤信海外高薪廣告，被騙到柬埔寨或KK園區從事詐騙機房、賣淫，並慘遭凌虐、摘除器官，令人震撼，類似狀況經媒體披露後，檢警積極介入調查，人口販運的狀況短暫沉寂，但因仍有需求，最近又有死灰復燃的跡象，手法也變得更為多樣。

因被害人數不斷增加，加上台灣及各國媒體的大幅報導，KK園區由中國、緬甸、泰國聯合執法，禁止人口買賣，泰國政府更祭出斷網、斷電等手段，打擊各類詐騙機房，為了避免遭到殲滅，KK園區的詐騙集團於是逐漸將台灣被害人轉往緬北。

被害人曾透過家屬寫信向總統府、警政署（圖）求救，希望政府伸出援。（讀者提供）

▲被害人曾透過家屬寫信向總統府、警政署（圖）求救，希望政府伸出援。

全球反詐騙組織分析，緬北的園區靠近中國，較不受跨境執法影響，且背景甚至比苗瓦底詐騙園區更強大，通常都有軍隊支持，近期台灣經常出現的假名人投資詐騙案，就不乏這些園區的詐騙集團在幕後操作。

為了避免事態擴大，立法院今年5月三讀通過《組織犯罪防制條例》部分條文修正案，規定意圖使人於境外犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處1年以上、7年以下有期徒刑，併科2,000萬元以下罰金，若招募未成年者加入，還要加重其刑1/2。

詐騙集團在群組上要求被害人拿出業績，否則體罰對待。（讀者提供）

詐騙集團在群組上要求被害人拿出業績，否則體罰對待。（讀者提供）

▲詐騙集團在群組上要求被害人拿出業績，否則體罰對待。

刑事警察局統計，截至今年7月1日為止，總計受理718人報案，成功救回478人，超過一半，同時偵破跨境人口販運案195件、567人。警方及反詐騙組織呼籲，民眾前往治安複雜地區，一定要結伴，並且注意財物及人身安全，最近的詐騙樣態，絕大多數都是朋友騙朋友，仔細思考，這些地區並不富裕，為何會有高薪的工作機會？民眾應該審慎評估，不要落入陷阱！

一名台中的早午餐業者被騙往柬埔寨，慘遭詐騙集團施暴，傷痕累累，雙手還有遭上銬的痕跡。（翻攝全球反詐騙組織臉書）

▲▼一名台中的早午餐業者被騙往柬埔寨，慘遭詐騙集團施暴，傷痕累累，雙手還有遭上銬的痕跡。

一名台中的早午餐業者被騙往柬埔寨，慘遭詐騙集團施暴，傷痕累累，雙手還有遭上銬的痕跡。（翻攝全球反詐騙組織臉書）

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會／安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

更多鏡週刊報導

【全文】柬埔寨案翻版！假還債真拐騙　緬甸勐拉11台人遭囚1人死亡
【黑幫詐團擄豬仔1】黑道好心幫還債？　他爽玩3天慘淪豬仔地獄
【黑幫詐團擄豬仔2】詐團凌虐新招逼死人　他舉報的黑幫共犯卻在台逍遙

ET快訊
杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈壟罩　風雨最大地區曝
軍公教總統大選「改挺他」　最新民調PTT鄉民也傻眼
杜蘇芮陸警估再擴大縣市曝　專家6重點提醒
郭雪芙爆熱戀「緋聞男友」身分曝！　跟拍反應超曖昧
杜蘇芮外圍環流凶猛　氣象粉專曝1條件：可能翻越中央山脈到西部
巨胸妹下跪哭求饒！　臧芮軒懶理「Teddy濺血上救護車」幫送
杜蘇芮「最強核心」掃過縣市曝　2地防灌1000毫米

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柬埔寨詐騙換據點！　台灣人東南亞出差被下藥擄走

公公過世「丈夫升格小三列孝媳」　正宮見訃聞心碎

台黑幫勾結中國詐團「拐11台人囚緬甸」　視訊揭1死

北市前議長陳錦祥欠債近2億！　大安區房產遭法拍285萬元

吸金38億！　新北「愛立康藥局」老闆夫妻慘了

六軍團2士官遭炸斷手！監視器拍下「剛放迫砲彈就爆炸」　血濺滿地

快訊／男變造車牌拒攔查！「跑給警察追」慘自撞護欄…壓制畫面曝

快訊／左營百貨公司地下停車場「火燒車」　奧迪不明原因起火

快訊／小客車翻覆卡路燈！嚴重變形「3人受傷」　送醫搶救中

防杜蘇芮暴雨！全台唯一「可升降」土地公廟傍晚升空　罕見畫面曝

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

柬埔寨詐騙換據點！　台灣人東南亞出差被下藥擄走

公公過世「丈夫升格小三列孝媳」　正宮見訃聞心碎

台黑幫勾結中國詐團「拐11台人囚緬甸」　視訊揭1死

北市前議長陳錦祥欠債近2億！　大安區房產遭法拍285萬元

吸金38億！　新北「愛立康藥局」老闆夫妻慘了

六軍團2士官遭炸斷手！監視器拍下「剛放迫砲彈就爆炸」　血濺滿地

快訊／男變造車牌拒攔查！「跑給警察追」慘自撞護欄…壓制畫面曝

快訊／左營百貨公司地下停車場「火燒車」　奧迪不明原因起火

快訊／小客車翻覆卡路燈！嚴重變形「3人受傷」　送醫搶救中

防杜蘇芮暴雨！全台唯一「可升降」土地公廟傍晚升空　罕見畫面曝

布朗發大財！5年史上最大約留綠軍　末年年薪達21億

柬埔寨詐騙換據點！　台灣人東南亞出差被下藥擄走

杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈壟罩　風雨最大地區曝

公公過世「丈夫升格小三列孝媳」　正宮見訃聞心碎

台黑幫勾結中國詐團「拐11台人囚緬甸」　視訊揭1死

郭雪芙1動作露餡！起底緋聞男「Sandy婚禮伴郎」開餐廳是打卡名店

蘇姿丰家族起家厝曝光！　紐約置產全為母親遺願

陳楚河擁擠電梯「緊擁新歡」頭靠頭！　運動約會甜牽手秀大臂肌

直擊《超偶》冠軍約會跑車男！嗨到天亮被拍親暱互動 年初剛宣稱單身

「輔大陳若儀」前男友6項澄清踢她出局！　點名三重1美食引熱議

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

吸金38億！新北愛立康藥局老闆夫妻慘了

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

六軍團2士官遭炸斷手！監視器拍下驚悚瞬間

黑幫大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬

換臉A片案小玉「長髮+美甲」連律師也訝異

13歲少女當誘餌遭性侵得逞　警界闖大禍登上BBC

台東電子遊戲場囂張經營賭博　警抄扣62機台畫面曝

防杜蘇芮暴雨！北市天德宮傍晚升空了

北市前議長陳錦祥欠債近2億　大安房產遭法拍

即／左營百貨公司停車場失火　奧迪不明原因起火

賓士拒檢闖12紅燈！警連開3槍後座男爆頭亡　判決出爐

即／高雄男變造車牌拒攔查！國道上演警匪追逐

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

LIVE／杜蘇芮下午觸陸　氣象局最新說明

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

Live／杜蘇芮逼近升級豪雨　23:30海陸警

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面