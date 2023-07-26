台黑幫勾結中國詐團「拐11台人囚緬甸」　視訊揭1死

▲詐騙機房由中國籍幹部控制，牆上則有簡體字的教戰守則。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柬埔寨案翻版！台灣黑幫最近結合中國詐騙集團，用協助還債當藉口，將被害人騙到緬甸簽署合約，再逼他們成為詐騙集團成員，加以囚禁，如果業績不佳，就會遭辱罵、毆打、電擊，目前有11名台灣人受困，另有1人因受不了凌虐，自殺身亡。本刊透過管道，以視訊、電話、簡訊採訪3名被害人，他們表示，家屬數月前雖已向台灣檢警報案，但嫌犯訊後交保，並沒有進一步救援行動，他們懇求政府伸出援手，只求活著回家。

台灣去年爆發多起民眾因高薪誘惑，前往柬埔寨金邊、西哈努克港及緬甸東部的KK園區工作，卻遭詐騙集團囚禁，被逼從事詐騙、賣淫等工作，如果不從，還會遭酷刑凌虐，甚至造成多人死亡。消息曝光後受到全球矚目，柬埔寨、緬甸政府也派軍警大力掃蕩，已經逮捕超過500名外國人。

▲台灣被害人被囚禁在緬甸北部城市勐拉的大樓，過著慘無人道的生活。

為躲避查緝、掃蕩，部分詐騙集團已將陣地轉往緬甸北部的城市勐拉，並改變策略，他們與黑幫聯手，以協助還債等理由，將被害人騙到緬甸，目前至少有11名台灣人遭囚禁，還有1人自殺身亡。本刊透過管道，聯繫上其中3名受害人，他們祈求政府出面，將他們救出煉獄。

面容憔悴、疲憊的A先生，透過視訊鏡頭哽咽地告訴本刊：「我在台灣因債務纏身，誤信損友，對方聲稱可幫我還債，還推薦我到跨國集團工作抵債，我信以為真，依約前往緬甸，沒想到卻被囚禁，淪為詐騙集團成員，我們的生活就像在地獄，還有1人跳樓自殺，我真的很害怕，只希望能活著回家！」

▲台灣黑幫以賣翡翠當幌子，拐騙被害人到緬甸從事詐騙。



除了A先生等人爆料，過去還有很多台灣年輕男女因求職需要，誤信海外高薪廣告，被騙到柬埔寨或KK園區從事詐騙機房、賣淫，並慘遭凌虐、摘除器官，令人震撼，類似狀況經媒體披露後，檢警積極介入調查，人口販運的狀況短暫沉寂，但因仍有需求，最近又有死灰復燃的跡象，手法也變得更為多樣。

因被害人數不斷增加，加上台灣及各國媒體的大幅報導，KK園區由中國、緬甸、泰國聯合執法，禁止人口買賣，泰國政府更祭出斷網、斷電等手段，打擊各類詐騙機房，為了避免遭到殲滅，KK園區的詐騙集團於是逐漸將台灣被害人轉往緬北。

▲被害人曾透過家屬寫信向總統府、警政署（圖）求救，希望政府伸出援。

全球反詐騙組織分析，緬北的園區靠近中國，較不受跨境執法影響，且背景甚至比苗瓦底詐騙園區更強大，通常都有軍隊支持，近期台灣經常出現的假名人投資詐騙案，就不乏這些園區的詐騙集團在幕後操作。

為了避免事態擴大，立法院今年5月三讀通過《組織犯罪防制條例》部分條文修正案，規定意圖使人於境外犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處1年以上、7年以下有期徒刑，併科2,000萬元以下罰金，若招募未成年者加入，還要加重其刑1/2。

▲詐騙集團在群組上要求被害人拿出業績，否則體罰對待。



刑事警察局統計，截至今年7月1日為止，總計受理718人報案，成功救回478人，超過一半，同時偵破跨境人口販運案195件、567人。警方及反詐騙組織呼籲，民眾前往治安複雜地區，一定要結伴，並且注意財物及人身安全，最近的詐騙樣態，絕大多數都是朋友騙朋友，仔細思考，這些地區並不富裕，為何會有高薪的工作機會？民眾應該審慎評估，不要落入陷阱！

▲▼一名台中的早午餐業者被騙往柬埔寨，慘遭詐騙集團施暴，傷痕累累，雙手還有遭上銬的痕跡。

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會／安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。





更多鏡週刊報導

【全文】柬埔寨案翻版！假還債真拐騙 緬甸勐拉11台人遭囚1人死亡

【黑幫詐團擄豬仔1】黑道好心幫還債？ 他爽玩3天慘淪豬仔地獄

【黑幫詐團擄豬仔2】詐團凌虐新招逼死人 他舉報的黑幫共犯卻在台逍遙