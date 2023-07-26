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馬斯克改造推特變「國際版微信」　分析曝：X很可能是個大錯誤

▲推特變成X。（圖／路透）

▲推特變成X。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）真的將推特招牌小鳥改成了「X」，一時間引起許多人的關注與疑問。事實上馬斯克愛「X」成痴，早在2000年就有跡象，他一直都想打造一款集結所有功能的平台／APP，目前市場上較成功的案例就是中國的微信，但分析師同時也拋出疑問，「世人真的會想要這樣的一款APP嗎」。

綜合外電報導，馬斯克去年10月入主推特，他當時已透露一個願景，便是打造一個涵蓋所有功能的「X」APP，用戶可以在APP上購物、聊天、娛樂和享受更多功能。

▲馬斯克在推特發文表明自己喜歡字母「X」。（圖／翻攝推特@elonmusk）

▲馬斯克在推特發文表明自己喜歡字母「X」。（圖／翻攝推特@elonmusk）

事實上去年6月入主以前，馬斯克就對推特員工說，「推特應該要更像中國的微信」，變得對日常生活更有用和更有幫助，讓用戶基本上就是「在APP中過生活」。

事實上早在微信出現以前，馬斯克就有這一番願景，他在1999年就創立了X.com，希望能打造一個擁有全功能的金融平台，X.com後來和風險投資公司「Confinity」合併，該公司擁有PayPal計畫，而這個計畫實際上比馬斯克推出的金融服務更受到市場歡迎，但馬斯克急於把PayPal擴張成一個擁有更全面功能的平台，最終在CEO任內第一次休息度假的時候，遭到共同創辦人泰爾（Peter Thiel）等人以「政變」的方式，將他踢出公司。

經過20多年，馬斯克如今儼然是全球首富，「X」的雄心壯志仍在他的清單當中，他將推特的招牌小鳥改成「X」，試圖為當年的願景再次揭開序幕，但分析指出，這條路還很長，而且有著極大的風險。

以微信為借鑒，馬斯克想加入的許多功能至今在推特上幾乎都難以看見，更別提金流與競爭的問題，因為這代表公司需要大擴張。此外，這樣一個超級APP在中國以外是否有足夠的需求，考量目前許多社群軟體都只是在APP中增加購物的選項，推力卻非常有限，代表仍需打上一個大問號。

▲馬斯克將推特改成X。（圖／路透）

▲馬斯克將推特改成X。（圖／路透）

馬斯克解釋為何要將推特改成X，推特在未來幾個月，將會增加全面的通訊服務，以及串接用戶的整個金融世界，「在這樣的脈絡下，推特這個名字並不適合。」

事實上推特近幾個月已悄悄地建立起「推特支付」（Twitter Payments）的架構，推特6月便取得了美國4個州的匯款許可證，包括亞利桑那、密西根等。此外，馬斯克也表達想要增加推特上影片的長度，而他也將推特的商業模式從賺取廣告費為大宗，轉為用戶付費買藍勾勾，雖然目前看來結果並不理想。

儘管大刀闊斧裁員、致力改善公司體質，馬斯克上周也坦承，因為少了50％的廣告收益，推特金流確實仍然是負的。分析表示，即便想要在推特中加入更多功能，許多美國社群平台對微信「all-in-one」的模仿仍很拙劣，國際專業服務公司「Deloitte」去年的報告就已指明箇中原因，西方世界想要在短期內打造主宰市場超級APP的困難，在於市場上各領域已經有太多經營出色的玩家。

社群龍頭臉書在2019年也嘗試打造平台內的數位貨幣和支付系統，聲稱會讓用戶買東西更加方便，但在受到嚴格審查後，於2022年宣告失敗，Instagram和TikTok也都推出購物功能，但並未獲得用戶青睞，最終也使得公司調整營運方針。

多名觀察員也指出，馬斯克丟棄推特聞名的小鳥品牌「是冒險的舉動」。美國范登堡大學（Vanderbilt University）助理教授懷特（Joshua White）表示，品牌大改造卻未伴隨重要新功能的推出，馬斯克現在的行為更像是絕望地想獲得關注，尤其是在Meta推出擺明要和推特對著幹的Threads之後，「這就像是把可口可樂買下來，不改變配方和瓶身，卻只改變品牌名稱一樣，很可能是一個大錯誤。」

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