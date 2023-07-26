投資人消化財報、靜待Fed會議結果　美股收高

▲美股今天收高。（圖／路透）
文／中央社紐約25日綜合外電報導
投資人消化企業季度財報，並靜待美國聯邦準備理事會（Fed）本週重要利率決策會議結果，美股今天收高。台積電ADR漲2.11%、收100.32元。
道瓊工業指數小漲26.83點或0.08%，收35438.07點。
標準普爾指數上揚12.82點或0.28%，收4567.46點。
那斯達克指數上漲85.68點或0.61%，收14144.55點。
費城半導體指數大漲62.944點或1.70%，收3755.265點。
▲美股今天收高。（圖／路透）
文／中央社紐約25日綜合外電報導
投資人消化企業季度財報，並靜待美國聯邦準備理事會（Fed）本週重要利率決策會議結果，美股今天收高。台積電ADR漲2.11%、收100.32元。
道瓊工業指數小漲26.83點或0.08%，收35438.07點。
標準普爾指數上揚12.82點或0.28%，收4567.46點。
那斯達克指數上漲85.68點或0.61%，收14144.55點。
費城半導體指數大漲62.944點或1.70%，收3755.265點。
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