美眾院通過台灣國際團結法案　主張2758決議不涉台

▲美國聯邦眾議院今天通過「台灣國際團結法案」。（圖／路透社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國聯邦眾議院今天通過「台灣國際團結法案」。法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，將致力對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。

眾議院今天以口頭表決方式，通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）。法案5月16日已獲眾議院外委會口頭表決無異議通過。

法案是由8位友台眾議員2月底聯合提出，包括眾院「國會台灣連線」共同主席康諾里（Gerry Connolly）與狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera），以及眾議員泰塔斯（Dina Titus）、匡希恆（John Curtis）、巴爾（Andy Barr）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）與麥克林（Lisa McClain）。

法案將修改2020年3月生效的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（簡稱台北法，TAIPEI Act），對抗中國阻礙台灣參與國際組織的行為。

面對中國長年扭曲聯大2758號決議意涵，阻礙台灣參與國際組織，法案首先對此作出澄清。

法案指出，決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

法案強調，美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。

此外，法案要求美國在各國際組織中代表，透過意見的表達、投票及影響力，呼籲這些組織抵抗中國試圖扭曲關乎台灣之決議、文字、政策或程序的作為。

法案今天獲眾議院通過後，接下來將送交參議院院會審議。根據美國立法規則，國會兩院通過同樣版本法案後，即能將法案遞交總統簽署後生效。